Napoli, accesso interdetto a Rotonda Diaz e lido Mappatella per il nuovo film di Sorrentino: «Si trovi alternativa»

«Troviamo davvero esagerata la chiusura e l’interdizione dell’accesso per tre giorni a Rotonda Diaz e al lido Mappatella per consentire le riprese del nuovo film di Sorrentino regista che stimiamo e apprezziamo. Con un cartello apposto dalla produzione cinematografica, si informano i cittadini che nei giorni 16,19 e 21 agosto, dalle ore 6 alle 21, la porzione di lungomare che va da piazza della Repubblica a piazza Vittoria verrà interdetta alla circolazione veicolare e pedonale. Tre giorni centrali per le vacanze estive in uno dei pochissimi siti che offrono spiagge attrezzate e gratuite a napoletani e turisti. Abbiamo chiesto che si proceda ad horas a un incontro a Palazzo San Giacomo tra la produzione del film e i rappresentanti dei fruitori del lido Mappatella per concertare una soluzione che non penalizzi in maniera così estrema i cittadini che casomai solo per pochi giorni ad agosto possono fruire di questo lido». Queste le parole del deputato Francesco Emilio Borrelli e dei consiglieri municipali di Europa Verde Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci che hanno ricevuto diverse segnalazioni dai fruitori del lido Mappatella sconcertati e dispiaciuti per la chiusura.