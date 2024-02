«Saluto romano al ricordo delle foibe con il ministro Sangiuliano», la denuncia del Pd a Napoli

L'arrivo del Treno del Ricordo in onore delle vittima della Dalmazia e dell'Istria è stato accolto alla Stazione Centrale di Napoli con scoscianti applausi alla presenza del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La manifestazione, come ogni rappresentazione ufficiale, è stata accompagnata dall'inno nazionale insieme al canto dei presenti e i tantissimi flash dei cellulari dei passanti. All'ultimo strofa, uno dei partecipanti ha alzato il braccio in un saluto romano. A ritrarre il momento è stato un video pubblicato su Repubblica, che ha immediatamente causato non poco scalpore.

Le reazioni politiche non sono tardate ad arrivare. «Le immagini del video di Repubblica.it sono molto chiare. Nel corso della tappa napoletana del treno del ricordo organizzata dal Mic e a cui partecipava Sangiuliano, la claque 'inviata' da Fdi ha anche 'omaggiato' il ministro della Cultura con il saluto romano. Una scena intollerabile: chiediamo a Sangiuliano di spiegare come sono organizzate le iniziative istituzionali promosse dal suo gabinetto che alcune volte somigliano più a raduni di partito e di nostalgici» ha commentato Marco Sarracino, deputato e responsabile per il Sud del Pd.

La reazione di Fratelli d'Italia più che riguardare l'evento e la gravità del gesto commesso, è ruotato intorno all'assanza, durante le celebrazioni del treno del Ricordo, del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. «Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, diserta vergognosamente la tappa napoletana del Treno del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe. Siamo di fronte a una indecente mancanza di rispetto verso il sacrificio e la sofferenza di tanti italiani.

De Luca è, nel migliore dei casi, un insensibile; nel peggiore uno stalinista impenitente» ha commentato, invece, Michele Schiano Di Visconti,deputato e Coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia a Napoli.