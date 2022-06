Sant'Antimo, consiglio comunale: in quattro si contendono la presidenza

In attesa della convocazione della prima Assise a Sant’Antimo è partito il totonomi per la presidenza del consiglio comunale. A contendersi l’ambita poltrona sarebbero in quattro: Domenico Carlea e Gabriele Pappadia in quota Partito democratico, Andrea Petito per Popolari e Pietro Paolo Di Matteo per Nuovo Pensiero Democratico. In un primo momento, circolava il nome del consigliere dell’opposizione Edoardo D’Antonio in modo da dare un segnale di collaborazione tra gli schieramenti.

L’idea, però, sarebbe già stata accantonata. Anche per gli ingressi in Giunta circolano i primi nomi. Secondo i ben informati, Salvatore Damiano potrebbe guidare il settore Pnrr e Ettore Pirozzi il Bilancio. I cittadini tra speranza e sfiducia attendono i primi passi dell’amministrazione di Massimo Buonanno chiedendo a gran voce: «Un rinnovamento, un taglio netto con il passato. Sant’Antimo ha bisogno di concretezza, non di proclami e di scontri in Consiglio».

