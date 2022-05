«Biodiversità per tutti i gusti» a Città della Scienza il 21 e 22 maggio

Si esplorano le tante meravigliose storie di biodiversità il 21 e 22 maggio a Città della Scienza. Il termine biodiversità fa pensare subito a una foresta popolata da una miriade di specie animali e vegetali. La vita, grazie alla sua determinazione, riesce a sbocciare in un’infinità di ambienti, con risultati sorprendenti.

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL «Imbavagliati», via alla seconda giornata del festival... L'EVENTO Frattaminore, ritornano le Olimpiadi Fraincanti: l'evento... LA RASSEGNA Al Museo diocesano di Napoli artisti in mostra per la Costa...

Deserti, vulcani, montagne coperte da ghiacci perenni, anche gli ecosistemi più estremi e inospitali, possono essere la «casa» di animali e piante che si sono adattati per sopravvivere. La costruzione di un erbario, di una carta d’identità per conoscere meglio gli alberi e noi stessi, l’osservazione di alcune particolarità del mondo animale e vegetale.

«Biodiversità per tutti i gusti» con numerose attività e laboratori a tema in programma: proteggere la biodiversità conviene a tutto il pianeta, ma soprattutto alla nostra specie! Come di consueto si potranno effettuare le visite guidate al museo interattivo del corpo umano corporea, alla mostra insetti & co, ai tanti altri nuovi percorsi espositivi ed assistere agli straordinari spettacoli del Planetario.