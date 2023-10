Giornata Nazionale dei Locali Storici, le iniziative a Napoli e in Campania

Una giornata tra visite guidate e degustazioni scoprendo la storia di luoghi affascinanti e ricchi di cultura, di storie di vita vissuta, di leggende e rivisitazioni in chiave contemporanea. E così oggi in hotel, bar, ristoranti e antiche botteghe che hanno almeno un secolo di storia e sono stati frequentati da re e regine, principi e imperatori, filosofi e artisti, scrittori e politici, musicisti e compositori, attori e registi si festeggia la Giornata dei Locali Storici d’Italia. Tutte le iniziative, divise per regione, sono sul sito web: giornatanazionale2023.localistorici.it.



Menu speciali, tour tematici e dimostrazioni negli indirizzi in città. Si comincia nella sede storica della Fabbrica di cioccolato Gay Odin in via Vetriera dove dalle 9.30 alle 14 ai partecipanti verrà offerto il tipico cioccolato “Vesuvietto” e non è necessaria la prenotazione.

Al Gran Caffè Gambrinus visite guidate dalle ore 10 alle 13 per chi ha prenotato: i titolari accoglieranno i partecipanti raccontando loro aneddoti, svelando curiosità sui personaggi che hanno frequentato il locale.

Parteciperà alla mattinata tra storia e cultura l’assessore al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato.

È il tempio della pizza e delle ricette napoletane il Ristorante Umberto e i suoi sapori hanno conquistato l’imperatore del Giappone Akihito, i Kennedy, Anthony Quinn e non solo: qui i clienti potranno scegliere una degustazione su prenotazione. Al ristorante La Bersagliera al Borgo Marinari autentico gioiello liberty che conserva stucchi, pavimento e arredi realizzati dalle maestranze impegnate nei lavori del palazzo disegnato dall’architetto Coppedé, previste visite guidate su prenotazione (info@labersagliera.it). Tour guidati anche al ristorante pizzeria Mattozzi dove è stata fondata l’Associazione verace pizza napoletana.



IN CAMPANIA

A Sorrento la Giornata dei Locali Storici d’Italia si festeggia all’Imperial Hotel Tramontano dove nacque Torquato Tasso e dove hanno pernottato Lord Byron, Percy Bysshe Shelley e al

Grand Hotel Excelsior Vittoria a Sorrento, arroccato sul mare, prezioso, elitario ed elegante, il luogo dove Wagner ha concluso il Parsifal. Ed è ancora intatta la suite dove Enrico Caruso trascorse gli ultimi mesi della sua vita. A Massa Lubrense partecipa il Ristorante Antico Francischiello 1909 che con le sue preziose ceramiche e un panorama mozzafiato affascina turisti di tutto il mondo.

Non poteva mancare Amalfi con la Pasticceria Pansa, incastonata nella piazzetta all'ombra del Duomo, che tramanda da due secoli la più verace tradizione dolciaria amalfitana.



L’OBIETTIVO

La Giornata Nazionale dei Locali Storici d’Italia è promossa dall’Associazione dei Locali Storici d’Italia che raggruppa oltre duecento locali su tutto il territorio italiano. L’evento si svolge ogni anno il primo sabato del mese di ottobre ed è dedicato a far conoscere il patrimonio storico-culturale rappresentato dai soci. Con questa giornata, attraverso visite guidate, degustazioni, conferenze e molto altro è possibile conoscere le storie delle strutture che hanno contribuito a rendere l’Italia un’eccellenza culturale e artistica e sono custodi di memoria tenuta sempre viva grazie alla cura e alla passione di chi, ogni giorno - spesso anche da oltre sette generazioni - ne preserva la ricchezza e il valore.



LA CARTOLINA

In tutti i locali storici sarà possibile ritirare gratuitamente la cartolina da collezione realizzata da Giulio Priano, che ha vinto il “Concorso Illustra la Storia” indetto dall’Associazione Locali Storici d’Italia in collaborazione con l’Istituto Europeo di Design.