Ischia, le opere degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Napoli in mostra

Le opere degli studenti della Accademia di Belle Arti di Napoli saranno in esposizione per tutta l'estate sull'isola d'Ischia grazie a Xenia Concept, l'iniziativa lanciata per permettere ai giovani studenti di far conoscere le proprie opere ad un pubblico vasto ed internazionale sull'isola verde, a Casamicciola, all'interno dell'hotel Marina 10.

Il parco, il caffè degli artisti, la galleria dell'hotel si trasformeranno in una vetrina per i progetti originali ideati nei laboratori della scuola di decorazione coinvolgendo non solo gli ospiti dell'isola ma anche il territorio ed il tessuto sociale attraverso la realizzazione di attività culturali e didattico/formative di ampio respiro. Giovedì 19 maggio le docenti Maria Cristina Urso, Lorenza Di Fiore e Paola Redaelli insieme a 25 allievi che in questi due ultimi anni hanno progettato le opere da installare all'interno dell'hotel, illustreranno nei dettagli il progetto che si svilupperà nella cittadina termale e che prevede, tra l'altro, il coinvolgimento degli studenti dell'isola.