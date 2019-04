Metro Art Anm, nuovi appuntamenti per le festività di primavera

Sabato 20 Aprile 2019, 17:33

E’ ricco e articolato anche per queste festività (Pasqua e ponti) il calendario delle iniziative Metro Art dell’Azienda Napoletana Mobilità, che si aggiunge all’offerta “Your Tour” di visite su appuntamento. Sabato 27 aprile Metro Art Tour Toledo (come già fatto oggi, sabato santo) con partenza alle ore 10 dalla stazione Toledo, abbinata per ciascun percorso ad altre due Stazioni dell’Arte: Municipio e Garibaldi, Montecalvario e Dante, come da programma di dettaglio di seguito. Ciascuna visita è a cura degli esperti del team METRO ART ANM e dura 90 minuti.Il contributo di partecipazione è di 5 euro. L’acquisto va effettuato online su http://metroart.eventbrite.com/Mercoledì 24 aprile alle ore 10:30 torna invece METRO ART KIDS il ciclo di visite-laboratorio dedicate ai bambini dai 6 ai 10 anni, con un nuovo appuntamento gratuito alla stazione Toledo.METRO ART KIDS prevede una prima fase con visita performativa alla stazione Toledo, durante la quale i bambini esplorano la “stazione più bella d’Europa” e si avvicinano ai linguaggi dell’arte contemporanea in una modalità ludica e partecipativa. La visita si conclude negli spazi della seconda uscita Montecalvario, dove i bambini sono coinvolti dagli esperti ANM nella sperimentazione diretta di un lavoro collettivo con l’utilizzo di disegni, proiezioni e materiali di recupero.Giovedì 2 maggio alle ore 17 METRO ART #FOCUS_EXHIBITION, la proposta gratuita di approfondimento culturale , a cura di Maria Corbi e Marco Izzolino che ripresenta agli appassionati le opere della collezione d’arte contemporanea del metrò in chiave inedita da esperti e storici dell’arte. L’appuntamento del 2 maggio è dedicato alle opere Ritmo nello spazio di Renato BARISANI e Tebe di Augusto PEREZ installate negli spazi esterni della stazione Salvator Rosa. Un’occasione per approfondire l’importante ruolo che i due autori hanno svolto, nello sviluppo culturale di Napoli coniugando le matrici delle avanguardie storiche con i linguaggi delle correnti artistiche internazionali a loro contemporanee.Il materiale raccolto nella ricerca di Focus_Exhibition entrerà a far parte del nucleo di approfondimento sulle opere della collezione Metro Art e messo a disposizione di studiosi ed appassionati.Di seguito, il programma di dettaglio con i link per effettuare l’acquisto o la prenotazione:METRO ART TOUR TOLEDO+SABATO 27 APRILE 2019ORE 10 VISITA TOLEDO, MONTECALVARIO E DANTEDurata: 90 minuti caCosto per partecipante: 5 euroModalità di acquisto: online su eventbriteÈ richiesto il titolo di viaggioPer info: infoarte@anm.itMETRO ART KIDSMERCOLEDÌ 24 APRILE 2019 | ore 10:30 | stazione ToledoVisita didattica con laboratorio creativo per i bambini dai 6 ai 10 anni + max 2 accompagnatori per bambino.Fascia oraria: dalle ore 10:30 alle ore 13La partecipazione è gratuita, è richiesto soltanto il titolo di viaggioPrenotazione obbligatoria / posti limitatiMETRO ART #FOCUS_EXHIBITION2 autori | 2 opere della collezionea cura di Maria Corbi e Marco IzzolinoPEREZ_BARISANIGIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019 | h 17:00 | stazione Salvator RosaLa partecipazione è gratuitaPrenotazione obbligatoria / posti limitatiSu http://metroart.eventbrite.com/ il calendario completo dei tour