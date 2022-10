«La scienza è ovunque!», meeting a Città della Scienza 26 e 27 ottobre

«La scienza è ovunque!»: questo lo slogan del progetto «Surrounded by Science», finanziato dal programma Horizon 2020 dell'Unione Europea, che vede svolgersi a Napoli, a Città della Scienza, uno dei suoi meeting di lavoro, oggi 26 e domani 27 ottobre. Il progetto riunisce esperti europei nella ricerca sull'educazione scientifica, science centre e musei scientifici, educatori e operatori nel campo dell'apprendimento informale, per progettare e sviluppare una metodologia di valutazione sistematica che analizzi l'impatto delle attività scientifiche extrascolastiche. Conducendo studi sul campo, e utilizzando altri metodi innovativi di raccolta dei dati, il progetto valuterà l'impatto di specifiche attività di diffusione della scienza.

I partner del progetto, che sono stati accolti dal direttore generale di Città della Scienza Massimo Cavaliere, oltre la Città della Scienza di Napoli sono: l'Università di Twente (Olanda), la scuola Ellinogermaniki Agogi di Atene, la Eps Società Europea di Fisica, la Ong Nuclio e il Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal (Portogallo), l'israeliano Weizmann Institute of Science e l'Università Norvegese di Scienza e Tecnologia.«Siamo molto lieti - ha dichiarato il presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari - di accogliere a Napoli questo gruppo prestigioso di studiosi della comunicazione scientifica, che di sicuro avranno modo di apprezzare e valutare il lavoro svolto quotidianamente nel nostro museo interattivo».