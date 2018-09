«Napoli magica», il capitano del Posillipo Saccoia alla presentazione del libro di Vittorio Del Tufo

Lunedì 17 Settembre 2018, 06:15

Disvelata e spiegata. Scandagliata e celebrata. Attraverso una narrazione coinvolgente e una scrittura lineare che accende il fuoco sacro della curiosità. Mistero e bellezza si fondono, fascino e alchimia s’intrecciano: «Napoli magica» di Vittorio Del Tufo (Neri Pozza Editore) è un viaggio emozionante nel cuore esoterico della città epicentro della Grande Bellezza. E a tuffarsi, idealmente e non solo, tra le leggende di Posillipo non poteva che esserci il capitano rossoverde Paride Saccoia (nelle foto di Rosario Caramiello): la calottina numero 12, da poco abilitato alla professione di commercialista, annuncia la sua convinta adesione alla presentazione del libro del redattore capo de Il Mattino nel Salone dei Trofei. Giocherà in casa e trascinerà, quale leader indiscusso della compagine di Mergellina, i suoi compagni di squadra Negri, Marziali e Rossi, con il placet del tecnico Roberto Brancaccio.Storie di sangue, di delitti e morte. Storie romantiche, cupe, feroci. Storie napoletane raccontate in modo appassionato dall'acribia di Vittorio Del Tufo, già autore della pagina settimanale «L'Uovo di Virgilio. I luoghi della memoria, la memoria dei luoghi», in tandem con il fotografo Sergio Siano. Oltre la scaramanzia, quindi, lunedì 17 settembre alle ore 18 con la partecipazione di Maurizio de Giovanni, le letture di Fabiana Sera, gli interventi musicali di Gianni Aversano. A moderare l’incontro, organizzato da Miradois Onlus, il giornalista Pietro Treccagnoli.