“Invito al Viaggio” è un’operazione artistica collettiva che si terrà domani, sabato 16 maggio, dalle ore 17 alle ore 19 sulla piattaforma Zoom. La diretta sarà visibile sulla pagina social del laboratorio di Nuove Tecnologie dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.Il laboratorio di Nuove Tecnologie dell’Arte frequenta un metodo didattico basato su lavoro collettivo e orizzontale tra studenti di ogni corso, anno, livello e i docenti, impegnati tutti, contemporaneamente, sui progetti artistici del laboratorio.Per assicurare continuità a questo metodo, in un momento in cui le tecnologie diventano un'estensione del nostro corpo, nasce “FLUX H24 powered by #CUOREDINAPOLI”: un luogo dove potersi incontrare sempre e migrare insieme dalla realtà fisica alla realtà virtuale, lavorando in modo orizzontale guardandosi negli occhi, attraverso stanze tematiche ad accesso libero.Gli studenti del laboratorio di NTA dell’Accademia di Belle Arti di Napoli cureranno la regia di un live streaming interattivo e orizzontale, durante il quale i partecipanti saranno coinvolti attivamente.Infatti ai partecipanti sarà richiesto di caricare sulla chat della piattaforma Zoom uno o più video, relativi a qualsiasi esperienza di vita (compleanni, viaggi, fenomeni naturali, etc.), che verranno riprodotti live e in maniera randomica. Una colonna sonora unificherà le emozioni e le immagini durante l’intero ‘viaggio’.#INVITOALVIAGGIO è una luce che si fa largo nella ‘nebbia’ che avvolge l’umanità, è un incoraggiamento a ritrovare un nuovo possibile contatto attraverso l’unico strumento che abbiamo: la Rete. È un convogliatore di momenti intimi e personali, uno strumento di indagine del mondo. È un occhio che ne racchiude migliaia.Condividere un ricordo diventa, quindi, la possibilità di aprirsi a un viaggio, immergendosi nel flusso empatico della memoria collettiva. Esplorare i ricordi connette gli individui tra loro e costruisce una nuova esperienza determinata dall’attraversamento sintonico delle diverse e molteplici esistenze.#INVITOALVIAGGIO è una forza capace di dare forma al pensiero, mettendo in relazione le esperienze personali di ognuno di noi. In questo momento storico l’uomo si è trovato a essere migrante nel proprio pensiero: quello che eravamo non saremo più. Il viaggio collettivo si compie in un terreno fertile che ricerca nuovi orizzonti nell’urgenza della costruzione del domani.Link all’evento:https://www.facebook.com/events/3217372214962522/Link alla pagina di Nuove Tecnologie dell’Arte: http://www.facebook.com/nuovetecnologiearte