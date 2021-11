La lettura vola con Beebook: domani la conferenza stampa all'Unione Industriali Napoli

L’edizione 2021 del Progetto Beebook si concluderà domani, venerdì 12 novembre alle ore 11.30 all’Unione Industriali (piazza dei Martiri 58 Napoli), con la consegna dei libri donati da numerosi imprenditori iscritti ad associazioni del terzo settore impegnate nel contrasto alla povertà educativa del territorio. La consegna sarà effettuata nel corso di una Conferenza Stampa per illustrare l’iniziativa, promossa dall’Unione Industriali nell’ambito dell’attività di Responsabilità sociale d’impresa, in collaborazione con la Sezione Industria Culturale e Creativa. E’ la prima tappa di un percorso che l’Unione intende sviluppare con il coinvolgimento di tutti gli attori civili, politici e imprenditoriali locali per una ripartenza sociale e culturale del territorio.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Manfredi incontra i vertici dell'Unione industriali: pronti a... LE IDEE PER IL RILANCIO Imprese, a Napoli ora largo ai giovani; Del Sorbo: «Più... L'EVENTO NapoliCittàLibro nella prestigiosa rete di “Aldus....

Alla conferenza stampa di venerdì 12 novembre interverranno fra gli altri: Anna Del Sorbo, Vice Presidente Responsabilità Sociale d’Impresa Unione Industriali Napoli; Antonio Parlati, Presidente Sezione Industria Culturale e Creativa Unione Industriali Napoli; Anna Riccardi, Fondazione Famiglia di Maria; Padre Pasquale Incoronato, Locanda di Emmaus; Imma Veronica Santaniello, L’Isola dei Ragazzi Onlus; Luca Trapanese, Assessore Politiche Sociali Comune di Napoli; Ciro Buonajuto, Sindaco Comune di Ercolano; Gaetano Cimmino, Sindaco Comune di Castellammare di Stabia.

Saranno inoltre presenti rappresentanti delle aziende associate protagoniste del Progetto Beebook.