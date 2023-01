All’Edenlandia arriva la befana: gli appuntamenti

All’Edenlandia arriva un' altissima befana con un gruppo di simpatiche colleghe per intrattenere e distribuire dolciumi e caramelle per tutti i bambini. Il programma del weekend che chiude ufficialmente le festività natalizie vedrà vari appuntamenti, tutti gratuiti, fare da staffetta per l’intera giornata del 6 gennaio: alle ore 11.30 al parco si svolgerà la colorata e grande «Epiphany Parade» con le altissime befane sui trampoli, e ancora alle ore 13.00 e alle ore 15.30, il momento più atteso dai bambini, il «Giacomago Show», dove i trucchi di magia si intrecciano con la realtà, in un gioco tra il prestigiatore e il pubblico.

Per gli appassionati di musica, invece, a scambi di acuti e note, la lunga maratona canora, dalle ore 17.00, che vedrà salire sul palco centrale artisti come: Emiliana Cantone - Ciro Rigione, Stefania Lay, Ida Rendano, Anthony, Marco Calone, Mario forte, I Sciosciammocca. Invece lungo i viali dell’ Edenlandia, alle ore 17:30, Jey Lillo, concorrente della trasmissione Mediaset «Tu si que vales», con le sue magie itineranti coinvolgerà i presenti.

Per tutto il periodo di gennaio e fino al 12 febbraio 2023 la grande pista di ghiaccio vero, al coperto, sarà aperta tutti i giorni (seguirà gli orari del parco) per far divertire tutta la famiglia (dal 48 al 23 di piede). Ingresso alla pista per 30 minuti a 6 euro, inclusi i pattini. Orari extra del Parco per questo periodo: il 4 e 5 gennaio, 10.30- 22.00, 6-7-8 gennaio, 10.00 -00.00. Dal 9 gennaio il parco resterà chiuso dal lunedì al giovedì, aperto il venerdì dalle 15.30-21.30 e sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 00.00