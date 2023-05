All’Edenlandia «Whiskey il ragnetto e i suoi amici» sabato 27 maggio alle ore 16:30 si potrà incontrare Whiskey il ragnetto accompagnato da Francy Fru Fru.

Sul palco centrale del grande parco di divertimenti di Napoli, si terrà lo spettacolo musicale e baby dance al ritmo delle canzoncine più amate della serie TV Whiskey & i suoi Amici e del canale YouTube Coccole Sonore.

L’evento è gratuito ed inoltre i piccoli spettatori potranno ricevere in regalo lo zainetto di Whiskey il ragnetto, prenotandolo sul sito «Coccole sonore» o direttamente al Parco, prima dello spettacolo, seguendo poche e facili regole: per ogni mail inviata sarà possibile prenotare uno zainetto per volta ed è possibile ritirarlo dalle 15:30 fino ad inizio spettacolo e subito dopo la fine dello show.

Gli zainetti sono disponibili fino ad esaurimento scorte. Per maggiori informazioni contattare 0815939106.