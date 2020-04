Giuseppe Picone: chiacchiere dal sofà e consigli anti-noia: «Io resto a casa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi per per il secondo giorno dal 19 marzo la curva del contagio manifesta finalmente un decremento con lieve recesso di ospedalizzati e decessi. Anche la borsa registra un leggero segnale positivo e si comincia a ipotizzare la «fase 2». Tuttavia in questi giorni ancora più di prima occorre tener duro e continuare a rimanere in casa con perseveranza e «autodisciplina», per citare anche il discorso della sovrana d’Inghilterra l’altra sera in tv.Inizio della settima Santa con una particolare «chiacchierata da sofà a sofà»: al telefono con, ètoile della danza internazionale e direttore del corpo di ballo del San Carlo, che per la sospensione degli spettacoli nel periodo della pandemia ha pubblicato in libera visione su sito e profili social/youtube del teatro alcune opere, quali “Il lago dei cigni”, “Cenerentola” e “Lo schiaccianoci”.Bhè, tra i tanti, tantissimi ne cito due che restano per me epocali. Il primo risale al 1989, quando a 12 anni incontrai Carla Fracci: da allora la mia vita è cambiata e solo sette anni dopo ho avuto il privilegio di essere in scena con lei come partner… Il secondo riguarda la messa in scena della mia prima coreografia sul palco del San Carlo, “Cenerentola”: era marzo 2017 e ricordo che accettai l’offerta dopo aver riflettuto con ansia per una notte intera, ma nonostante l’impegno assunto e portato a termine in tempi costretti, il risultato e i consensi del pubblico mi gratificarono enormemente. Così mi sono persuaso che quella è stata la scelta giusta.Da 25 giorni resto a casa e non rinuncio al mio allenamento quotidiano: esercizio e passione sono una motivazione costante. Ma proprio oggi ho deciso di iniziare una classe on line: fare lezione mi terrà in esercizio e in compagnia.Finalmente godo la compagnia di Grisù, il mio inseparabile jack russell di otto anni. Ma una cosa che pensavo da tempo e ora trovo ispirazione e voglia di fare è... scrivere i miei ricordi, come un diario, un libro del mio viaggio: a scuola elementare dalle suore a Napoli, poi dal San Carlo a Roma e poi in Francia, in Inghilterra e a New York, divenendo così un ètoile freelance in tutto il mondo. La storia di un Billy Elliot di casa nostra: venuto fuori da una famiglia di quattro fratelli, in cui nessuno era mai passato per la danza……Leggo Pina Bausch, tanti i testi e i saggi su di lei, che resta un’icona per ogni coreografo e ballerino di oggi. Mi rilasso e mi abbandono ad ascoltare Le Quattro Stagioni di Vivaldi nella suadente ricomposizione di Max Richter. E ho rivisto proprio due giorni fa la storia della giovane regina Anna d’Inghilterra de La Favorita di Yorgos Lanthimos, candidato e premiato in tutti i film festival del globo: mi ha davvero rapito…Allora, io ogni sabato sera ho un rito irrinunciabile: la pizza. Non è certo la quarantena a interrompermelo: mi sono applicato sull’impasto e… prova riprova, ce l’ho fatta! Anzi aggiungo che a San Giuseppe mi sono festeggiato, preparandomi le zeppole e il risultato è stato più che dignitoso: foto sul mio Instagram per credere!Direi anche abbastanza: sono la nostra finestra sull’informazione, sulle necessità, gli allarmi, le novità, le soluzioni, ma i social ci consentono anche di rimanere connessi agli altri, agli affetti anche più lontani, strappandoci persino un sorriso…Ma certo! …Coi cari irraggiungibili o lontani: l’altro giorno ho cantato gli auguri alla mia nipotina Raffaella ad Arezzo! Ma ho anche videochiamato amici in Spagna o negli Stati Uniti che non sentivo da mesi solo per rassicurarci reciprocamente…Sono a pochi passi da piazza Municipio e per quanto prima non ne avevo occasione o tempo, in questi giorni invece mi ritrovo a scambiare una parola e un sorriso in più col farmacista, il panettiere o il salumaio, dai quali scelgo di comprare nostrano, italiano e a chilometro breve!Impossibile non sentire certi doveri: aiuto e vicinanza agli indigenti, agli emarginati sono e devono essere un afflato comune, oggi e domani (molto più di prima del contagio e al di là del coronavirus). Così come dirlo all’amico, al collega, al passante…Araba fenice: come l’uccelo mitologico auspico una rinascita dal dolore di questo tsunami.Alla Scala oltre 120 ballerini, al Teatro dell’Opera di Roma circa 80: il nostro corpo di ballo al San Carlo conta 28 professionisti, ma spero che con l’impegno caparbio e il fiducioso entusiasmo che profoneremo anche gli “aggiunti” (ballerini esterni –ndr-) entreranno ordinariamente nelle fila della squadra.Il mio segreto e consiglio è: mente e corpo occupati! Programmare e costruirsi la giornata: interessi e hobby, la passioncella culinaria, il pollice verde o la lettura preferita, il programma tv, l’allenamento e persino il riposo. Sì, finanche la pennichella pomeridiana, che personalmente è una cosa che non ero mai riuscito a concedermi prima!(Foto Cristian Donvito)