Msc Crociere, parte l 14esima edizione della Crociera della Musica, Arte e Cultura napoletana

Mancano solo pochi giorni alla partenza della 14^ edizione della «Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana». Un evento di sicuro interesse per il mondo del turismo e della cultura napoletana, organizzato da Francesco Spinosa della «Scoop Travel» in collaborazione con la «Msc Crociere» con i patrocini del Comune di Napoli, della Camera di Commercio di Napoli, dell'Ente Provinciale per il Turismo, della Fiavet, dell'Ente Bilaterale Turismo Campania, dell'Enit e della Città di Benevento.

Per i partecipanti, tutti i vantaggi e i piaceri di una traversata che toccherà alcuni dei più bei luoghi del Mediterraneo Orientale e la compagnia di un cast artistico formato da Massimo Masiello, Francesca Marini, Tony Tammaro e Gino Rivieccio con la partecipazione del giornalista e storico Giuseppe Giorgio. I posti ancora disponibili sono pochi ma volendo c'è ancora tempo per fare parte di un'esperienza unica ed elettrizzante legata ad una Napoli «capitale del turismo», pronta a catalizzare l’attenzione sulle rare componenti del proprio patrimonio culturale.

La crociera, che si svolgerà a bordo della Msc Musica della flotta Msc Crociere, prenderà vita dal prossimo 24 settembre al 1 ottobre, con partenza da Bari per snodarsi tra Venezia, Katakolon, Creta e Santorini. Punta di diamante dalla compagine artistica sarà l'attore e scrittore Gino Rivieccio, affiancato dal cantautore Tony Tammaro, re della canzone satirica ispirata al mondo dei tamarri; dalla cantante Francesca Marini, da più parte definita come una sorta di Piaf partenopea e dall'apprezzato cantattore Massimo Masiello.

A curare la parte culturale della traversata sarà lo scrittore e giornalista, Giuseppe Giorgio, che proporrà i suoi interventi dedicati alla cucina alla poesia, alla canzone e al teatro a Napoli dal ‘600 ad oggi. Non mancheranno gli scambi culturali e musicali nelle città toccate dalla crociera, dove il cast artistico sarà ricevuto dalle autorità e dagli artisti locali. A commentare le attività di bordo divise tra il turismo, il relax, la cultura e lo spettacolo, ci sarà anche la giovanissima cronista e attrice Fabiana Spinosa. Non solo musica, arte e cultura, quindi, per l'attesa crociera ma anche i valori di un'operazione di chiara matrice culturale.