Napoli, il 1 ottobre al mercato coperto di Fuorigrotta si festeggeranno i nonni con un pranzo gratuito

Sabato 1 ottobre al Mercato Coperto Contadino «San Paolo» di Campagna Amica che ha sede a Fuorigrotta (via Beniamino Guidetti, 72), si festeggeranno i nonni, quelle persone che sono oggi sempre più un’imprescindibile risorsa quotidiana per le famiglie e per la società.

L’iniziativa, promossa da Coldiretti Napoli e Campagna Amica in collaborazione con Epaca, rappresenterà l’occasione per valorizzare il contributo sociale fornito dalla terza età con un pranzo gratuito per 150 nonni, realizzato con i prodotti stagionali e a chilometro delle botteghe del Mercato Coperto. I nonni, non sono solo i portavoce di un sapere antico, di un patrimonio di storie e racconti passati da condividere con i nipoti, ma sono soprattutto una risorsa importante: in passato, con sacrifici e impegno hanno contribuito in maniera concreta «allo sforzo produttivo del Paese» e ad una stagione di conquiste e di grande sviluppo economico e sociale.

Oggi, sono il cuore del «welfare domestico» in qualità di «Angeli custodi» amorevoli e presenti con i loro nipoti e, molto spesso, diventano anche “ammortizzatori sociali” per i figli disoccupati o in difficoltà economiche. L’appuntamento vuol essere dunque un momento di festa «una mano calda», a cui i nonni potranno partecipare con i nipoti, dove per i più piccoli sono previsti laboratori didattico-creativi e sull’educazione alimentare; l’occasione vedrà anche un’area allestita a cura del «Centro dell’Udito» per il controllo dell’udito gratuito.​