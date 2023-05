Nel nome di Stan Lee: una giornata di studi da Foqus

Una giornata tutta dedicata a Stan Lee e la Marvel. Dal campione d’incassi globale “Spider-Man: No Way Home” al nuovo film “Guardiani della Galassia Vol. 3”, dalle serie-evento di Disney+ come “WandaVision” o “Loki” ai videogames e, naturalmente, ai fumetti di supereroi dai quali tutto ha avuto inizio, il Marvel Cinematic Universe è sempre più al centro del panorama globale dell’intrattenimento pop.

A Napoli l’Accademia di Belle arti celebra questo fenomeno crossmediale senza eguali e il leggendario Stan Lee (il co-creatore dell’universo fumettistico Marvel assieme a Jack Kirby) con la seconda edizione di “Nel nome di Stan Lee. La Marvel tra fumetto, cinema e nuovi media”, giornata di studio a cura di Diego Del Pozzo in programma giovedì 11 maggio 2023 dalle ore 10 alle 13 e poi dalle 16 alle 18 nella sede di Foqus della Scuola di Progettazione artistica per l’impresa dell’Accademia.

Si articola attraverso due momenti: uno mattutino, riservato agli studenti, e l’altro pomeridiano, aperto anche al pubblico esterno, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Gli studenti dell’Accademia parteciperanno in Sala Caratteri (primo piano) alle videoproiezioni mattutine dei due documentari Stan Lee’s Mutants, Monsters and Marvels e Marvel Studios: Assembling a Universe (ore 10-13); mentre a partire dalle ore 16, nella Corte dell’Arte di Foqus, per la rassegna “I giovedì dei libri” si terrà la presentazione del volume di Del Pozzo Marvel Cinematic Universe. Dal fumetto agli audiovisivi digitali: i film di supereroi tra convergenza mediale e nuova serialità (CentoAutori, 2021). Con l’autore dialogherà sui temi del libro lo storico del fumetto Raffaele De Fazio, direttore editoriale di Comicon Edizioni.

Spiega l’autore: «Questo libro nasce dalla mia passione personale per i personaggi a fumetti della Marvel, con i quali sono cresciuto leggendoli fin da quando ero ragazzino, durante gli anni settanta del Novecento. Quelle storie mi hanno poi accompagnato nel corso dei decenni, finché non le ho ritrovate, all’alba del Terzo millennio, trasposte in modo finalmente convincente sul grande e sul piccolo schermo. Al libro, però, sono arrivato non soltanto per passione, dato che da anni incrocio questi personaggi e le loro storie nei miei studi sul cinema, sulla serialità e sugli intrecci tra vecchi e nuovi media, ambiti che hanno proprio nel Marvel Cinematic Universe uno tra i casi di studio più rilevanti del panorama contemporaneo». Nel corso del pomeriggio, inoltre, la giovane studiosa Carmen Felicia Marrone terrà una relazione sul tema “Pubblicità e serialità nella tv statunitense: il Marvel Cinematic Universe e il caso WandaVision”, a partire dalla sua tesi di laurea magistrale presso il biennio di Design della comunicazione dell’Accademia di Belle arti di Napoli.

L’iniziativa è promossa dalla cattedra di Comunicazione pubblicitaria dell’Accademia di Belle arti di Napoli, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Blackout” (circolo del cinema F.I.C.C.) e con COMICON, all’interno del programma di COMIC(ON)OFF; ed è inserita nel cartellone della rassegna I giovedì dei libri, organizzata dal corso di Design della Comunicazione (Scuola di Progettazione artistica per l’impresa) dell’Accademia e collegata all’evento annuale “Design Beyond Design”. In occasione della seconda edizione di Nel nome di Stan Lee è stato indetto un contest per la realizzazione del logo della rassegna tra le studentesse e gli studenti del corso di Comunicazione pubblicitaria del biennio di Design della comunicazione dell’Accademia di Belle arti di Napoli. Al termine del contest, è stato selezionato il logo realizzato in duplice versione dallo studente Antonio D’Amato. Sempre nell’ambito delle attività laboratoriali del corso di Comunicazione pubblicitaria, infine, le studentesse Maria Antonella Arsenio, Angelica Barbiero e Federica Lumini hanno attivato e gestiscono il profilo Instagram della rassegna (https://www.instagram.com/nelnomedistanlee/).