Paolo Cannavaro, chiacchiere pasquali dal sofà cinese e consigli a distanza: «Io resto a casa»

Pasqua & Pasquetta in Coronavirus: si cammina verso la «fase 2», ma è ancora tempo di casa e Dpcm.Un’altra virtuale «chiacchierata da sofà a sofà», stavolta decisamente distante ed emblematica.Incontro al telefono con uno sportivo di rango,, attualmente impegnato in Cina col fratello Fabio, al timone del coaching per il Guangzhou Evergrande, la squadra di Canton nella Super League cinese.Sì, qui è stata davvero rigida, ma temo sia la via più risolutiva.Noi viviamo in un residence e in quarantena ognuno era tenuto a rilevare la propria la temperatura due volte al giorno, inviando foto della misura a un centro raccolta e controllo dati. Per pranzo e cena in una lista di food store o ristoranti facevamo gli ordini on line o telefono: prodotti e pietanze venivano sterilizzati all’uscita dal ristorante, ri-sterilizzati all’entrata nel condominio e infine lasciati dal servizio delivery fuori la nostra porta, mentre la reception ci avvertiva dell’avvenuta consegna: nessun contatto sociale. A termine quarantena ci hanno ri-effettuato il tampone e, una volta negativo, forniti di un vero e proprio “documento di circolazione” da esibire ad ogni eventuale controllo.Bhè… a dirti il vero, noi avevamo un divieto assoluto di uscire e io ero diventato maniacale per l’igiene, contro la polvere, il disordine: lotta all’ultimo granello e all’ultimo acaro, una specie di “Mister Sterilize”!Ho un mio punto di vista a riguardo, specie per l’uso dei social network. È vero, benvenuta tecnologia per informarci e aiutarci, avvicinarci e tenerci in contatto globale. Ma proprio web & social sono sempre più spesso la culla di allarmi incontrollati e diffusi, presunte panacee e soprattutto una miriade di strumentali fake news che disorientano gli utenti, distorcono l’informazione reale, provocano cattive reazioni di massa e purtroppo finiscono per deviare tanti comportamenti.Durante la quarantena il mio “escape” erano le lunghe videodirette notturne (data anche la differenza di fuso orario) con amici, tifosi o addetti ai lavori in Italia: al di là del piacere di raccontarci e trascorrere del tempo in buona compagnia e ironia, ho avuto però l’opportunità di descrivere l’andamento e i metodi di restrizione e contenimento qui in Cina in anticipo rispetto alla «fase 1» dell’Italia. Questa cosa, in particolare, ha riscontrato grande interesse e utilità, stando a quanto ho saputo e osservato in seguito circa le reazioni e il comportamento di tante persone a cui sono arrivati le mie informazioni e raccomandazioni.Bhè… date le severe restrizioni sulla trasmissione televisiva locale, nel mio tempo libero ho optato per i film e le serie tv: ad esempio avevo scaricato e finalmente ho riguardato con piacere tutta, ma proprio tutta la serie di Gomorra.La musica è la colonna sonora delle mie giornate: ho un ampio folder musicale e ascolto davvero di tutto, soprattutto a seconda dell’umore o del momento fisico; passo dai classici nostrani, all’hip hop o la disco, alla cumbia argentina (…un’eredità di Lavezzi) e persino qualche giusto neomelodico…Allora, devi sapere che nel nostro team abbiamo un cuoco tricolore, anzi… “azzurro”, quindi in questo senso per questa Pasqua & Pasquetta ci stiamo sentendo veramente a casa: salumi, ricotta salata, salsiccia & friarielli, casatiello, pastiera, colomba e abbiamo persino trovato le fave fresche!Proprio qualche giorno fa leggevo una lettera di encomio per i napoletani e tutti gli italiani che stanno facendo tantissimo per aiutare strutture sanitarie e indigenti, così mi sono fatto portavoce di un’ampia raccolta fondi con un gruppo di amici e siamo riusciti ad approvvigionare al momento oltre 1.500 famiglie in seria difficoltà di cibo e generi di prima necessità. Ma non dobbiamo fermarci: l’altruismo è un dovere, non un’opzione sentimentale.…Vero, la prima cosa sarà abbracciare la mia famiglia. La seconda? …Riabbracciare la mia famiglia! E la terza, riabbracciarla ancora. Non immagini quanto mi mancano mia moglie e i miei tre figli…Questo virus è implacabile, ha stravolto i nostri criteri di vita: è importante imparare a guardarcene ma non ad averne timore. Massima igiene e sterilizzazione, misure e comportamenti responsabili, rispettosi e disciplinati. Ma questo non deve privarci di tempi dedicati al relax, agli hobby e la cultura fisica. E chi più di me può testimoniarlo e raccomandarlo?