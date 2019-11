Ai Quarteri Spagnoli l'omaggio per Sophia Loren e Bud Spencer

Ripulire le mura da scritte e deturpazioni e colorare il quartiere con murales e disegni. E' l'obiettivo portato avanti da mesi da un gruppo di ragazzi dei Quartieri Spagnoli. Ai tanti murales dedicati a Totò e a personaggi che hanno reso famosa Napoli nel mondo, da qualche giorno si sono aggiunti Sophia Loren e a Bud Spencer i cui volti trovano ora posto in Largo Barracche. L'opera è stata realizzata da Mario Castì Farina (noto in passato per AerografoArt) e autore dei murales in via Portacarrese. Il progetto di riqualificazione è portato avanti dagli "scugnizzi dei Quartieri" Massimiliano Mantice, Vincenzo Carrino e Salvatore Visone. © RIPRODUZIONE RISERVATA