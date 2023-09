“Uomini da marciapiede”, giovedì 7 settembre gli attori del cast salutano il pubblico del The Space Cinema di Napoli

Presso il The Space Cinema di Napoli arriva un appuntamento speciale con il cast della nuova commedia di Francesco Albanese, dal titolo “Uomini da marciapiede”.

In occasione dell’uscita del film, infatti, una parte del cast saluterà il pubblico partenopeo giovedì 7 settembre prima della proiezione delle 21. Oltre al regista, saranno presenti in sala gli attori Paolo Ruffini e Herbert Ballerina.

“Uomini da marciapiede” racconta la storia di Gabriele, Gennaro, Oscar e Paco, quattro amici che per ragioni diverse si trovano ad un passo dal baratro, ma trovano uno “strano” modo di guadagnare una piccola fortuna, che li illude per un attimo di risolvere i propri problemi personali. Il film di Francesco Albanese - noto comico di “Made in Sud”, attore e alla sua seconda esperienza da regista (“Ci devo pensare”) - conta poi tra i suoi interpreti il noto rapper Clementino, Rocio Muñoz Morale, Cristina Marino, Fioretta Mari, Lucia di Franco, Yari Gugliucci, con la partecipazione straordinaria di Francesco Pannofino e Serena Grandi.

“Uomini da marciapiede” è prodotto da Run Film e Genesis con Rai Cinema, con il sostegno dei Fondi “POR FESR Umbria 2014-2020– Az. 3.2.1 – Avviso Film Fund” e il supporto della Film Commission Regione Umbria, ed è distribuito da Altre Storie con Minerva Pictures.