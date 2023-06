Napoli, «Noisy Naples Fest» con i Foja, James Senese e i 99 Posse

Sabato 17 giugno, alle 20.30, sul palcoscenico dell’Arena Flegrea di Fuorigrotta si ritroveranno quattro generazioni di artisti: James Senese, 99 Posse, Foja e Gabriele Esposito. Tanta bella musica ma anche divertimento con Sara Penelope Robin e Vincenzo Comunale, che accompagneranno il pubblico in questa serata straordinaria presentando gli artisti e intervenendo durante i cambi palco.

Pre e after show con Sangennarobar, un dj set coinvolgente dal sound nu worldbeat e folk, che ha fatto ballare il pubblico del Jova Beach Party e che mette insieme la musica di molte tribù: antiche e isolate nel tempo, dalle tradizioni popolari intatte; tecnologiche e digitali delle realtà urbane moderne; contaminate dai loro spostamenti o dalla vicinanza con altre tribù.

C’MON Produzioni ha già annunciato gli appuntamenti del Noisy Naples Fest, che sta componendo l'estate live e ha già annunciato OneRepublic (12 luglio), Mr Rain (13 luglio), Brutal - From Ibiza to Naples con Maluma, Chimbala, Fred De Palma, Baby K (16 luglio), Baustelle e Venerus (19 luglio), Eduardo De Crescenzo (25 luglio). Diodato + more to be announced (26 luglio) e Carl Brave + more to be announced (27 luglio).