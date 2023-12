«Napoli cambia traccia», seconda edizione al Common Ground di Agnano

Dopo il successo dell’edizione 2022, ritorna con la seconda edizione il contest per talenti emergenti «Napoli Cambia Traccia» che concentra l’attenzione su due categorie dj/producer e musicista/band.

La giuria di professionisti ed esperti composta dai team KLS Solution, Drop, Soul Express & Bang! selezionerà i finalisti per ciascuna delle categorie. Gli artisti scelti si incontreranno e si esibiranno in una sfida che si terrà giovedì 21 dicembre al Common Ground di Agnano, in una serata evento condotta da DJ Cerchietto con ingresso libero.

Tutte le performance saranno pubblicate e potranno essere votate dal pubblico e dalla giuria degli esperti fino alla mezzanotte del 29 dicembre.

I due talenti che, per ciascuna categoria, alla chiusura delle votazioni, avranno ottenuto il maggior punteggio saranno annunciati ufficialmente alle 18:00 di sabato 30 dicembre aggiudicandosi, così, il premio finale: un cachet di 500 Euro per la categoria dj/producer e di 1000 Euro per la categoria musicista/band e la partecipazione in veste di artisti professionisti sui palchi dei prossimi eventi musicali.