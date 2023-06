Napoli, incontro con Avitabile e Vacalebre alle Officine San Carlo

Un ospite straordinario per l’ultimo incontro del progetto «La lingua della canzone napoletana da Salvatore Di Giacomo a Geolier»: Enzo Avitabile, uno dei simboli di Napoli nel mondo, dialoga con il curatore Federico Vacalebre in Gli americani di Napoli e i pianeti Renato Carosone e Pino Daniele. L’appuntamento è sabato 1 luglio alle 11 presso le Officine San Carlo, il polo della creatività, formativo e produttivo, che il Lirico di Napoli ha creato dalla riconversione degli stabilimenti ex Cirio sul Porto industriale di Vigliena. I relatori saranno accompagnati dalla voce di Sara Tramma, interprete e cantautrice, e la chitarra di Edoardo Puccini.

Il percorso di Federico Vacalebre si chiude nel segno dei maestri la cui musica ha valicato i confini di Napoli per approdare nel mondo. Renato Carosone, Pino Daniele e lo stesso Enzo Avitabile sono il più chiaro esempio della suggestiva sintesi tra «le radici e le ali della melodia partenopea» – afferma Vacalebre.

Il progetto proposto ricostruisce la storia della lingua napoletana, anche e soprattutto attraverso la musica: un lungo viaggio mosso attraverso le grandi stagioni di cambiamento che interessano il fenomeno linguistico e le personalità che, di quel processo, si sono rese protagoniste.