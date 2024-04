Al Diana c'è il duo Miroirs: viaggio nella musica classica del ‘900

Sono i pianisti Antonello D'Onofrio e Claudio Soviero, ovvero il duo Miroirs, i protagonisti del concerto dal titolo, “Walking in the ‘900” al teatro Diana di Napoli, nell’ambito della rassegna Classica Diciassette & Trenta diretta da Guglielmo Mirra.

ll concerto, che si svolgerà venerdì 19 aprile alle 17,30, è un excursus per piano a quattro mani che ha già ricevuto il plauso internazionale. Il programma prevede sia brani celebri come la Rapsodia in blue (trascrizione di Henry Levine) alternati a musiche di raro ascolto come il Concertino in la minore op. 94 di Shostakovich trascritto dal Duo Miroirs che detiene anche il primato di essere l’unico al mondo a eseguirlo in questa versione.

In occasione del debutto al Diana, il Duo suonerà in world premiere assoluta la Youth Symphony in re minore di Rachmaninov, anch’essa frutto di un lavoro personale di trascrizione e ricerca. Apprezzato sia dalla critica che dal pubblico dei concerti, il Duo vanta partecipazioni in tutto il mondo e collaborazioni trasversali con artisti come Kounellis, Sierra e il Leone d’Oro Regina Josè Galindo.

ll concerto è prodotto dall’Associazione Mozart Italia - Napoli presieduta da Antonino Calderone, in collaborazione con l’Associazione Amici dello Spettacolo – Teatro Diana.