Atmosfera digitale e musica trascinante alla discoteca Hub

Sabato 10 Novembre 2018, 12:38

«Can’t stop, won’t stop». Un claim che è una dichiarazione d’intenti per gli habitué dell’Hub, il locale di Sant’Antimo dove periodicamente si danno appuntamento alcuni dei professionisti più apprezzati del panorama musicale contemporaneo.Un cartellone di qualità, quindi, abbinato ad un’atmosfera quantomai “digitale”: merito del particolare e colorato gioco di “mapping” voluto dai gestori, che per tutta la serata avvolge gli ospiti della discoteca con proiezioni su tutte le pareti degne dei club a stelle e strisce.La scenografia perfetta, insieme alla luna selezione di cocktail ideata ad hoc da Luca Fanti, ad un party memorabile come quello che l’altra sera ha visti protagonisti in console Marco Piccolo, uno dei dj di riferimento più apprezzati e stimati della scena partenopea ed italiana, ed Irene Ferrara, a sua volta reduce dalle esibizioni con Sfera Ebbasta, Gigi D’Agostino, Gue Pequeno, Boosta, Giuliano Palma e tanti altri in giro per il mondo, anche grazie alla collaborazioni con MSC, Unicef e Legambiente. Con loro, Alex Romeo, il vocalist Ivanoe Mc, apprezzato anche a Londra e Palma di Maiorca. E soprattutto tantissimi amici che li hanno raggiunti per un sabato sera sicuramente diverso dal solito, tra cui anche Mery Vitale, Federica De Rosa, Anna Urso, Sabrina D’Oriano, Pasquale Cascella, Anna Iovinella, Sabrina Ciriello, Federica Guarino, Salvatore Daniele, Pasquale Capuozzo, Roberta Rinaldi, Silvio Iannone, Vincenzo Scuotto e tanti altri.