Un party «vietato ai non vestiti di bianco» per Francesco ed Ida Fimmanò, che hanno accolto a Cala Sveva, il beach club di Termoli, quasi quattrocento amici arrivati con la certezza di starsi dirigendo verso una serata all'insegna di quel buonumore contagioso che rappresenta senz'altro il segno distintivo del festeggiato, noto professore di Diritto commerciale e direttore scientifico dell’Università Mercatorum, dotato di un sense of humour fuori dal comune.

E, va detto, anche di grande generosità: alla serata, infatti, i coniugi Fimmanò hanno espressamente vietato anche i regali, proponendo casomai una donazione all'Associazione Vittime Ingiustizie e Abusi «perché un giorno - recitava l'invito - potresti essere tu la vittima (a cominciare dal tuo coniuge)».

Detto e fatto: già dall'ora dell'aperitivo la spiaggia prescelta cominciava ad affollarsi di tanti volti noti dell'economia e delle istituzioni, a cominciare naturalmente dal presidemte della Salernitana Danilo Iervolino con la moglie Chiara, a cui i Fimmanò sono legati da lunga e sincera amicizia, per continuare poi con Giovanni ed Angela Lombardi, Giovanni Lombardi ed Elena Scarlato di Nefrocenter, Riccardo Monti, l'architetto Carmine Gambardella, il senatore Luciano d'Alfonso già presidente della Regione Abruzzo, Morgan de Santis, Francesco Tuccillo dell'Acen, il presidente dell'Autorità Portuale dell'Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi, l'ex governatore della Regione Molise Paolo Frattura, Gilda Antonelli, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

E ancora il vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Carmine Foreste con la moglie Alessandra Clemente, Amedeo Giurazza, Sergio Zeuli, il presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord Francesco Matacena, il procuratore di Isernia Carlo Fucci e di Foggia Silvio Guarriello, Giampiero Zinzi, l'Ad del gruppo Espresso Marco Forlani, il capo di gabinetto del Miur Giuseppe Recinto, Andrea Baldanza, Francesco Baracchino, Gianmaria Palmieri, Mariano Bruno con Adele Pignata, Fabio Foglia Manzillo e tanti altri a cui Francesco ed Ida hanno regalato una serata da ricordare, come da tradizione.