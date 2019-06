A Ischia la Festa Nazionale della Russia, mega party per centinaia di turisti

Giovedì 13 Giugno 2019, 15:01

A centinaia hanno ballato, cantato e si sono divertiti fino a tarda notte, ieri al party organizzato a Forio, in occasione della giornata della Festa Nazionale della Federazione Russa. Assaggi di pizza e street food, vini doc di produzione isolana, musica italiana anni '60, giochi con premi ai turisti che indovinavano i nomi delle località ischitane e napoletane che correvano nelle slide sul maxi schermo. Per i turisti russi, tantissimi, ospiti dell'isola d'Ischia in questi giorni, si è trattato davvero di una grande festa dell'accoglienza e dell'amicizia. Ad organizzare l'evento - come del resto da diversi anni a questa parte - è stata la Sud Italia Hotels, noto operatore ischitano di incoming specializzato nel mercato russo, che ha invitato i turisti russi presenti sull’isola d’Ischia a partecipare a questa VIII edizione. Nella meravigliosa cornice della tenuta vinicola dei conti Piromallo, Saverio Presutti, direttore commerciale della Sud Italia Hotels, ha salutato assieme al sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale, al delegato alla Cultura del Comune di Forio, Gianni Matarese ed altre autorità, gli ospiti della bella serata, condotta dallo showman della televisione russa, Dmitrii Shemenev. Presente sul palco anche il conduttore televisivo Dmitrij Krylov della nota trasmissione “Neputiovie Zametki” che va in onda sul primo canale di stato russo. Fra gli invitati vip anche Nelli Ionkina, editrice della rivista in lingua russa “Italia, made in Italy”. La Giornata della Russia, che cade il 12 giugno, è la festa nazionale che segnò il passaggio dalla ex Unione Sovietica, alla Federazione Russa, che avvenne nel 1992.