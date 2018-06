Nuovo nato in casa Cicciotto: la pizzeria nel cuore di Marechiaro

Lunedì 4 Giugno 2018, 12:03 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 12:03

C’è un nuovo nato in casa Cicciotto, rigorosamente nel territorio del Borgo Marechiaro e tenuto a battesimo per l’occasione dal presidente della Camera Roberto Fico e dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris.E’ la pizzeria di Cicciotto, ennesima iniziativa imprenditoriale di Gianluca Capuano che insieme al fratello Vincenzo ha dato il benvenuto ai suoi amici ed habitué per un opening riservato in terrazza.Accompagnati dalla mogli Emanuela De Dilectis e Mariarosaria Cotugno, i fratelli Cicciotto hanno quindi brindato con orgoglio alla loro nuova avventura, che punta a differenziare l’offerta gastronomica del territorio e ripristinare un’antica tradizione: quella della pizza, appunto. Una nuova sfida che, come tutte le sfide, porta con se tanta adrenalina ma anche tanti compagni di viaggio come i manager del locale Gianluca di Costanzo ed Antonio Marino o il capo pizzaiolo Ivan Panico, nonché amici storici come la fotografa Yvonne De Rosa, Federico e Paola Cafiero de Raho, Lucantonio Pucci, Cesare Sirignano, Ida Teresi, Amedeo Manzo, Vittorio e Giulia Pisani, Vanni e Marianna Cerino, Ciro Pacilio, Enzo Cafarelli, Antonello Pinto, Rosaria De Filippi, Lello e Rosanna Galiano, Enzino e Carmen Mastrantuoni con il figlio Daniele e naturalmente il presidente dell’associazione Borgo Marechiaro Sergio Mannato con la moglie Maria.