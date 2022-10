«Affabulazione», in programma Daria Bignardi con «Libri che mi hanno rovinato la vita»

Nell’ambito di Affabulazione, progetto sostenuto dal Comune di Napoli con il contributo del Fondo Unico per lo spettacolo della direzione generale spettacolo del Ministero della Cultura, giovedì 13 ottobre, alle 21.00, al Teatro Nest, appuntamento con «Libri che mi hanno rovinato la vita», un racconto di Daria Bignardi con le canzoni di Flo, nell’ambito della rassegna «EST! Il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est», Venerdì 14 ottobre, alle 19.00, la rassegna «La città che ricomincia», a cura di Teatro Tram e Teatro dell’Osso», propone lo spettacolo Pasolini Napoli Decameron, negli spazi della Biblioteca Giustino Fortunato, Piazza Giovanni XXIII. Con Nello Provenzano, Angela Bertamino, Domenico Tufano, Miriam Della Corte. Per la rassegna «Area Nord in Festival. Confini aperti», a cura di Teatri Associati di Napoli con Area Live, in programma, sabato 15 ottobre, alle 20.00, al Teatro Chikù, in Viale della Resistenza Comparto 12, Saga Salsa, una produzione di Qui e Ora Residenza Teatrale, con Francesca Albanese, Silvia Baldini, Laura Valli. Regia di Aldo Cassano.

Drammaturgia di Silvia Baldini. Domenica 16 ottobre alle 18.00 nel Tendone da Circo Teatro Area Nord/Polifunzionale Lotto 14/B, Via Nuova dietro la vigna 20, la Compagnia Teatro nelle Foglie è in scena con La Dolce Follia, «Circo contemporaneo per tutte le generazioni», di e con Marta Finazzi e Nicolas Benincasa. . La rassegna “La capsula del tempo”, a cura dell’associazione Mestieri del Palco con le associazioni Baracca dei Buffoni e ArtGarage, propone sabato 15 e domenica 16 ottobre, dalle 19.00 a mezzanotte, “Misteri e leggende: l’ora d’aria” con Mauro Palumbo, Giulia Menna e Pietro Tammaro, Compagnia Le Streghe del Palco.