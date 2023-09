Napoli, la rassegna “I concerti del Conservatorio” riprende nel segno di Maria Callas e Alessandro Manzoni

Venerdì 15 settembre il Conservatorio San Pietro a Majella riaprirà le sue porte alla città dando il via alla seconda parte della rassegna “I concerti del Conservatorio 2023”.

Primo dei tre dedicati alla musica antica, il concerto inaugurale di venerdì 15 settembre è intitolato “Itinerari barocchi” e vedrà Marco Piantoni, al violino barocco, e Giorgio Cerasoli, al clavicembalo, eseguire musiche di J.F. Rebel, G. Muffat, J. S. Bach, C. P. E. Bach. Repertori di musica antica saranno anche al centro dei concerti “Danze e canzoni strumentali del Rinascimento” e “Le sonate per fortepiano e violino di W. A. Mozart”, rispettivamente in calendario il 9 e 11 ottobre.

La stagione autunnale della rassegna sarà poi caratterizzata dalla celebrazione del centenario della nascita di Maria Callas. Saranno cinque gli appuntamenti ispirati allo straordinario percorso artistico della Divina Maria: tra gli altri, “Conversazione con Cecilia Gasdia”, incontro con la famosa interprete moderato da Paologiovanni Maione in calendario il 23 ottobre, e le esibizioni dei soprani Rosalba Colosimo, nel “Concerto d’apertura” del 29 settembre, e Carmen Giannattasio, nel “Concerto di Gala” del 27 ottobre.

Altro anniversario celebrato dal Conservatorio San Pietro a Majella sarà quello per i 150 anni della morte di Alessandro Manzoni. Il più grande romanziere italiano sarà ricordato il 25 ottobre con “Lucia e Renzo (E spuse prummise)”, originale opera in napoletano per voce recitante, soli, coro e orchestra con testi di Raffaele Pisani e musica di Antonio Colonna.

L’organo a canne della Sala Scarlatti si farà maestoso protagonista del concerto del trio Agostini - Mc Guire (3 ottobre), dell’evento “Organo come Organico” con Roberto Canali, Alessandra Ciccaglioni e Livia Mazzanti (18 ottobre) nonché del concerto “L’organo e l’orchestra”, con l’organista Pietro Russo e l’orchestra giovanile del San Pietro a Majella diretta da Leonardo Quadrini (31 ottobre).

La prima parte del cartellone autunnale della rassegna si completerà con i concerti “Mozart e Salieri” (20 settembre), “Il compositore incontra l’esecutore” (27 settembre), “Eros e Thanatos” (6 ottobre) e con l’esibizione della U. S. Naval Forces Europe and Africa band Wind ensemble diretta da Kelly Cartwright (20 ottobre). Da segnalare, infine, il concerto “La nuova scuola compositiva napoletana”, evento in collaborazione con l’associazione Dissonanzen previsto il 13 ottobre. Tutti gli appuntamenti della manifestazione si svolgeranno nella sala Scarlatti del Conservatorio di San Pietro a Majella, con inizio alle ore 18 e ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.