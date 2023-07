Città della Scienza, «Cielo del Piccolo Principe» lo spettacolo per bambini in scena al Planetario

«Mi domando - disse- se le stelle sono illuminate perché ognuno possa, un giorno, trovare la sua». Col naso in sù il Piccolo Principe del leggendario romanzo dell’aviatore Antoine de Saint-Exupéry ammira il cielo perdendosi nell’infinita meraviglia del firmamento, pronunciando queste parole. Esprime così, uno dei sogni più ricorrenti di grandi e piccini: quello di volare nel cielo e perdersi nell’immensità dell’universo, scoprendo pianeti, galassie e satelliti. Uno dei nodi centrali del famosissimo romanzo, che la compagnia artistica di «Ma dove vivono i cartoni?» di Aurora Manuele, direttore artistico Francesco Chiaiese, ha scelto come fil rouge di una nuova e entusiasmante avventura da far vivere alle famiglie. E quale migliore sinergia se non quella con Città della Scienza di Napoli? Proprio qui domenica 23 luglio si terrà l’evento «Il cielo del Piccolo Principe», eccezionalmente nello straordinario e avanzatissimo Planetario, in tre speciali appuntamenti: alle 18, alle 19 e alle 20.

«Tutti gli adulti sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano». Si legge ancora nel romanzo di de Saint-Exupéry, le cui citazioni sono diventate veri e propri mantra di tante generazioni di adulti e bambini. Ed è su questa linea che è stato pensato l’evento, che permetterà ai visitatori di vivere l’esperienza attrattiva ed educativa delle proiezioni sull’universo del Planetario di Città della Scienza insieme ad un viaggio fantastico ed interattivo con i personaggi del Piccolo Principe.



Un’avventura inedita ed emozionante che non poteva trovare teatro migliore del Planetario di Città della Scienza, il più grande e avanzato d’Italia. Ha un diametro di 20 metri e una delle più avanzate tecnologie al mondo. La macchina di ultima generazione e la speciale collocazione della cupola garantiscono un effetto di completo coinvolgimento dello spettatore, complice un’acustica che garantisce al pubblico uno spettacolo dell’universo unico e avvolgente.

«La nostra riscrittura rappresenta i momenti cruciali della storia del Piccolo Principe - dicono gli organizzatori - con i personaggi più importanti e le citazioni meravigliose che tutti conoscono.

Il percorso itinerante si snoderà tra i meravigliosi spazi esterni di Città della Scienza. Ma non solo! Potrete godere di una fantastica rappresentazione all’interno del Planetario con attori e live del Cielo del Piccolo Principe… e diventare dei provetti astronomi».