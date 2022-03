Da «Tale e Quale Show» al palcoscenico: Fornasier e Fontana, che coppia al Teatro Bracco

Attilio Fontana e Clizia Fornasier insieme a Kaspar Capparoni e Laura Lattuada sono i protagonisti di "Due coppie scoppiate", scritto e diretto da Luigi Russo, in scena stasera alle 21 e domani, domenica 20 marzo alle 18,30, al teatro Bracco di Napoli. Le peripezie, i sotterfugi, le malizie e gli equivoci della coppia moderna trovano spazio nella commedia brillante dove Elena e Sergio, Silvia e Ricky sono due coppie con differenti stili di vita che si confrontano sulla loro visione dell’amore e del lato intimo del rapporto coniugale.

«Portare avanti una relazione sentimentale è sempre più complicato e arduo – scrive Luigi Russo nelle note di regia -, le percentuali dei separati sono ogni giorno più alte e non si è più tanto disposti a ‘combattere’ per mantenere salda la relazione. Con questi presupposti, è gioco facile ironizzare sulla coppia e far ridere di dinamiche che tutti conoscono, in questo caso oltre al divertimento c’è anche materia di riflessione per ribadire un concetto semplice quanto profondo: l’amore è per pochi eletti, tutto il resto è… vivere insieme!».