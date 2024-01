"La signora in rosso", omaggio al film di Gene Wilder, debutta a Napoli

Caterina De Santis, Claudio Insegno, Eva Grimaldi e Raffaella Fico. E' questo il cast de "La signora in rosso", spettacolo in prima assoluta al Teatro Bracco di Napoli, dall' 1 febbraio (alle 21) e per tutti i weekend (giovedì-domenica) del mese.

Un testo divertente e pieno di equivoci firmato da Claudio Insegno e Step Minotti, con la regia dello stesso Insegno che sarà anche in scena. Equivoci, gag, colpi di scena condiscono questo inedito omaggio all’omonimo e meraviglioso film di Gene Wilder, interpretato da un gruppo di attori già presenti nella compagnia stabile del Teatro Bracco quali Enzo Varone, Valerio Largo, Federica De Riggi, Mattia Grillo e Marco Serra.



“La Signora In Rosso” è il sogno erotico proibito. È la donna che tutti desiderano. È l’amante che ogni uomo vuole sfoggiare. È la moglie che ogni marito vorrebbe avere dentro casa.

Ed è quello che accade a Teddy (Claudio Insegno), felicemente sposato con Didi (Eva Grimaldi).

Vede una gonna rossa alzarsi al soffio del vento e si innamora subito della donna che la indossa, Charlotte (Raffaella Fico), sconvolgendo il suo tranquillo tran-tran di ordinario impiegato. Naturalmente, Teddy cercherà in ogni modo di conquistare Charlotte, ingannando la moglie Didi e sfuggendo agli assalti amorosi della Signora Millini (Caterina De Santis), ma con scarsi e divertenti risultati.