Cosa fare a Napoli nel weeked dall'8 al 10 marzo

Teatro

In Sala Assoli arriva «Due Schiaccianoci» lo spettacolo vincitore del Roma Fringe Festival 2023

Sabato 9 marzo ore 20.30, arriva, in data unica, sul palco di Sala Assoli, lo spettacolo vincitore del Roma Fringe Festival 2023: Due Schiaccianoci di Alice Bertini. Cosa accade ad avere a che fare da troppo vicino con il potere? Il lavoro teatrale diretto dalla stessa Bertini e da Carlotta Solidea Aronica prova a rispondere a questa spinosa domanda.

Due schiaccianoci è la storia di due guardie reali, sempre ferme, immobili al loro posto, che, interagendo casualmente, scoprono condivisioni fatte di passioni e interessi comuni, come il jazz. Insieme decidono di ribellarsi alla Regina, a cui prestano il fianco. Danno vita ad un piano ineccepibile per «farla fuori», schiacciarle il cuore e la mente proprio come sarebbe nella loro indole di Schiaccianoci nei confronti delle noci.

Al San Ferdinando la Lupa con Donatella Finocchiaro

Da martedì 5 a domenica 10 marzo al Teatro San Ferdinando Donatella Finocchiaro è protagonista ed anche regista di La Lupa di Giovanni Verga su adattamento drammaturgico di Luana Rondinelli. La tragica vicenda ottocentesca dello scrittore catanese diventa un manifesto attualissimo sui pregiudizi e le convenzioni sociali.

Un viaggio nell’universo donna alla ricerca di una femminilità libera da legacci, sfrontata e leggera, che non le manda a dire.

Teatro Nuovo, arriva in scena «Corvidae. Sguardi di specie» di Marta Cuscunà

Originariamente scritta dall’autrice e attrice Marta Cuscunà per il programma di Rai «La Fabbrica del Mondo» di Marco Paolini e Telmo Pievani, la serie tv «Corvidae. Sguardi di specie» esce dallo schermo e arriva in teatro, giovedì 7 marzo 2024 alle ore 21.00 fino a domenica 10, sul palcoscenico del Teatro Nuovo di Napoli.

Eventi

Il Trianon Viviani presenta «Alle donne la libertà costa»: il ciclo di incontri che analizza la questione di genere

In occasione della giornata internazionale della Donna, giovedì 7 e venerdì 8 marzo, il Trianon Viviani promuove «Alle donne la libertà costa», due giorni di incontri per fare il punto sullo stato dei diritti del mondo femminile.

Oggi, venerdì 8 marzo, dalle 10, si terrà «Sebben che siamo donne… Tra passato, presente e futuro», un incontro con le studentesse e gli studenti degli istituti scolastici che hanno aderito al progetto «Coscienza Comune»promosso dal Comune di Napoli. Questo appuntamento è organizzato dall’Amministrazione cittadina in collaborazione con la fondazione Trianon Viviani.

Napoli, arriva la mostra «3M» del collettivo Llabbasc: tra pop art e decollage nel sottosuolo della città

Un viaggio tra pop art e decollage nel sottosuolo di Napoli. Dopo aver fatto tappa al Mav di Ercolano e al Mann, arriva al Museo Mute in via Bracco 51 a Napoli la mostra del collettivo Llabbasc dal titolo «3M» organizzata da Nomea sabato 9 marzo (ingressi ore 18, 20 e 22) e domenica 10 marzo (ingressi ore 12 e 14).

Collage, stencil, graphic design, opere digitali e ceramica, il collettivo formato da Dario Gaipa, Maurizio Padula e Carlo Sales porta al una selezione di opere realizzate negli ultimi tre anni da quando i tre artisti si sono incontrati fondando Llabbasc nei pressi del Conservatorio di Musica Pietro a Maiella nel cuore del centro storico.

Musica

Alla Casina Vanvitelliana di Bacoli un concerto classico per celebrare la festa della donna

In occasione della giornata internazionale della donna, il Parco Borbonico della Casina Vanvitelliana a Bacoli, ospiterà nella maestosa Sala dell’Ostrichina, un concerto di musica classica con i talentuosi allievi ed ex allievi del prestigioso Conservatorio di Frosinone, diretti dal Maestro Colomba Capriglione.

Dalle ore 17, infatti, con ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, saranno eseguiti i brani più famosi ma anche meno noti dei più grandi compositori, da Verdi a Rachmaninoff; da Bizet a Prokofiev, in un susseguirsi di brani per orchestra e per solisti. I «Virtuosi del Tritono», infatti, dell’associazione musicale «Diabolus in Musica» che è tra gli organizzatori della manifestazione artistica, offriranno uno spettacolo di musica e canto che faranno rivivere, al pubblico presente, i fasti delle Antiche Corti reali di tutta Europa.

«Napoli InCanta», parte la rassegna dedicata alle voci bianche della Fondazione Pietà de’ Turchini

Venerdì 8 e sabato 9 marzo, nell’ambito della stagione Frequenze inaudite, parte la IV edizione di Napoli InCanta – Teorie d’affetti, rassegna dedicata alle voci bianche e alla composizione contemporanea, curata dalla Fondazione Pietà de’ Turchini.

Realizzata con la consulenza artistica di Salvatore Murru, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti e Fondazione Foqus, la rassegna sarà un’indagine sul mondo della pratica corale dei bambini e un momento di confronto tra compositori e direttori alla scoperta di un paesaggio sonoro tra note ed affetti.

La Nuova Orchesta Italiana torna in scena al Teatro Troisi con «Napoli, tre punti e a capo»

Dopo il grande successo al Teatro Augusteo, con un debutto accolto da 10.000 spettatori in platea per nove repliche, Noi - Nuova Orchestra Italiana torna in scena con lo spettacolo «Napoli, tre punti e a capo». Per il ritorno in città, l’ensemble fondato oltre 30 anni fa da Renzo Arbore, ha scelto il Teatro Troisi dove si esibirà sabato 9 marzo (ore 21.00) e domenica 10 marzo (ore 18.00 e ore 21.30), per tre repliche.