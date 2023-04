Casa della Musica sold-out per Paola Pezone: la cantante pronuncia il “sì” davanti ai fan

Paola Pezone centra, con il suo primo concerto, un sold out alla Casa della Musica di Napoli tra fan in delirio e una dichiarazione di matrimonio in pubblico.

Pieno in ogni angolo lo spazio di via Barbagallo per la prima grande esibizione sul palco della Pezone appartenente alla scuderia di Giorgio Mascitelli e della sua Mg Production, agenzia che segue tanti artisti e giovani di talenti.

“Un sogno che è diventato realtà. – ha commentato una emozionata Pezone che poi ha aggiunto - Ancora stento a crederci. Grazie di cuore a tutte le persone presenti, per tutte le emozioni che mi hanno regalato. Grazie naturalmente alla mia produzione, Giorgio Mascitelli che è la mia colonna portante, artisticamente parlando, ed al mio direttore artistico Gianni Fiorellino che è stato fondamentale. Ho vissuto uno dei momenti più belli della mia vita, condividendo davanti al mio pubblico, alla mia famiglia e alle persone che mi vogliono bene, il fatidico “SI” all’amore della mia vita, Raffaele. Una sorpresa inaspettata. Se è un sogno non voglio svegliarmi”.

Sul palco infatti non solo musica come i fan si aspettavano ma anche una sorpresa: una dichiarazione di matrimonio in piena regola con tanto di mazzo di rose rosse e anello, che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico.