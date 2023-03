Mariglianella, in scena con “Il sindaco del Rione Sanità” per l'oratorio parrocchiale

La passione viene da lontano, poi gli anni dello stop per la pandemia sembravano aver decretato la fine del laboratorio teatrale dell'oratorio "Carlo Carafa". Ma poi la necessità di reperire fondi per la realizzazione della struttura voluta dal parroco don Ginetto De Simone ha spinto il gruppo della filodrammatica locale a trovare la spinta giusta per ritornare sul palco. Teatro amatoriale nel senso alto del termine, perché è l'amore per la propria comunità che ha spinto il gruppo a mettere in scena “momenti” de Il sindaco del Rione Sanità di Eduardo De Filippo nell'adattamento di Stefano Mautone: prove notturne e sacrificio per conciliare lavoro, passione e "servizio".

Sul palco, con Mautone, Giovanna Mascolino, Giusy Guarino, Veronica De Gregorio, Giusi Pentella, Sebastiano Coppola, Antonio Fiore, Sebastiano Coppola, Maria Spadera.

Gli spettacoli sabato alle 19 e alle 21: il ricavato sarà completamente destinato ai lavori per l'oratorio che a giugno sarà pronto per accogliere le attività aperte a tutta la comunità di Mariglianella.