Over / Emergenze Teatrali, al Nest spettacoli e riflessioni sul nuovo panorama teatrale italiano

Una rassegna pensata per valorizzare l’esperienza di artisti che stanno cercando di affermarsi professionalmente nel mondo dello spettacolo dal vivo e delle arti performative. Al Nest arriva la semifinale della IV edizione di Over / Emergenze teatrali. La stagione del teatro di San Giovanni a Teduccio si apre, anche quest’anno, con un’anteprima in collaborazione con Argot produzioni e Fertili Terreni. Il 7 e 8 ottobre 2023, una due giorni ricca di spettacoli e riflessioni sul nuovo panorama teatrale italiano.

Si parte il 7 ottobre ore 21 con Ridicola di e con Annamaria Troisi, un monologo liberamente ispirato a “Il sogno di un uomo ridicolo” di Dostoevskij. È la storia di una prostituta, la storia di una donna e del suo dolore, un dolore silenzioso e sapientemente nascosto agli occhi di un mondo che vede e che finge di non vedere.

Un mondo pronto a giudicare senza farsi troppe domande, senza provare ad andare oltre l’immagine, oltre lo stereotipo, un mondo affaticato, abituato a sputare sentenze e prendere il distacco da ciò che solo in apparenza sembra non riguardarlo con sconvolgente indifferenza.

Si prosegue l’8 ottobre alle 19 con Sei la fine del mondo (letteralmente)! di Annachiara Vispi, uno spettacolo multidisciplinare che unisce parola, corpo e video per raccontare il pensiero ecofemminista, secondo il quale esiste una correlazione tra il degrado della natura e la subordinazione delle donne.

Sul palco due donne, Valentina Ghelfi e Selene de Maria (supporto di Danza Urbana - Rete h(abita)t / Sementerie artistiche, interagiscono l'una con l'altra e con una serie di video proiettati alle loro spalle. Illustrano una caricatura del nostro mondo: supermercati colmi di carne di mucca dove i nostri amati cani non possono entrare; lavorare per pagare medici che ci dicono che dobbiamo lavorare meno, e lezioni di yoga per aiutarci con lo stress; in India, patria dello yoga, vengono denunciati quasi cento stupri al giorno; in Italia, facciamo campagne a favore della raccolta differenziata e contro la violenza sulle donne. Il ritratto che dipingono del mondo è comicamente assurdo, e assurdamente reale.