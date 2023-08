Piano di Sorrento, si ride con le battute a raffica di Simone Schettino

A Piano di Sorrento agosto comincia all’insegna del divertimento: il celebre comico Simone Schettino col suo cabaret, direttamente da Made in Sud, sarà in piazza Cota, a partire dalle ore 21, per una serata tutta da ridere con il suo spettacolo «Il meglio di…».

L’evento, inserito nell’ambito della XIV edizione del programma «M’illumino d’inverno» e co-finanziato dalla Regione Campania, come tutti gli eventi inseriti nella Rassegna «Estate Blu 2023 – davanti al Golfo di Sorrento», è gratuito e non occorre prenotazione.

In occasione dell’evento, dalle ore 20 e sino a quando sarà rilevata presenza di pubblico, nell’area di piazza Cota è imposto il divieto di vendita per asporto da parte degli esercizi pubblici, di quelli in sede fissa e dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di bevande in bottiglie di vetro, che possano costituire pericolo, anche se erogate da distributori automatici ed il divieto di vendita per asporto di bevande superalcoliche in qualsiasi tipologia di contenitore.