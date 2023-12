“Feste del fuoco”, a Recale arriva Biagio Izzo

Biagio Izzo fa tappa a Recale, nel casertano. L’attore comico, che compare, tra l’altro, nel cast del nuovo film di Paolo Sorrentino, questa sera, alle 20:30, si esibirà al Teatro comunale Camposciello, in viale dei Pini, con un monologo tratto dal suo vasto repertorio.

La performance rientra nel cartellone de “Le feste del fuoco”, un progetto intercomunale cofinanziato dalla Regione Campania, con fondi Poc, che coinvolge, oltre Recale, i Comuni di Macerata Campania, Castel Morrone, Marcianise e San Nicola la Strada.

Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, sarà preceduto, ore 18:30, dall’accensione dell’albero di Natale in Piazza Matteotti. Alla realizzazione degli eventi in programma per le festività hanno collaborato, tra gli altri, la comunità parrocchiale di Santa Maria Assunta-Santissimo Salvatore, retta dal sacerdote Antonio Coscia; l’istituto comprensivo Giovanni XXIII, diretto da Matrona De Matteis; la Pro loco Nuova Recale di Andrea Mastroianni; Quercus vitae di Maria Laura Labriola e la cooperativa Il Monello di Giovanni Centrella.

Cresciuto artisticamente negli ambienti del cabaret e delle emittenti locali napoletane, Izzo è arrivato al successo grazie alla tv generalista e ai cinepanettoni.