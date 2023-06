Teatro San Carlo di Napoli, in scena «La Bohème» di Puccini con la regia di Emma Dante

Sono 7 le repliche de «La Bohème» di Giacomo Puccini con la regia di Emma Dante in scena al Lirico di Napoli dal 30 giugno al 7 luglio con la direzione di Francesco Lanzillotta alla guida di Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo.

Questa produzione de La Bohème torna in scena al Massimo napoletano dopo il successo dell’ottobre 2021 quando ad essere applauditi nei panni di Mimì e Rodolfo furono rispettivamente la stessa Selene Zanetti e Stephen Costello.

Quest'anno, nei panni di Mimì si alterneranno Selene Zanetti e Carolina López Moreno, mentre in quelli di Rodolfo Vittorio Grigolo, per la prima volta al San Carlo e Vincenzo Costanzo.

Le scene di questa produzione del Teatro di San Carlo sono di Carmine Maringola, i costumi di Vanessa Sannino, firma le luci di Cristian Zucaro, mentre la coreografia è di Sandro Maria Campagna.

«La bohème – afferma Emma Dante nelle note di sala - è una favola d’amore, sospesa, come nel dipinto La promenade di Chagall, dove l’innamorato tiene per mano l’innamorata che vola in alto leggera. Ma è anche una tragedia di malattia e di morte, un lungo calvario di povertà e di sogni infranti».

Prima della prima il 30 giugno alle ore 18 nella sede del MeMus, per la serie «Lezioni d'opera» il musicologo Dinko Fabris terrà una conferenza su La bohème di Giacomo Puccini, a ingresso libero (sarà possibile visitare la Mostra in corso su Dario Fo e Rossini).