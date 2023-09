Teatro San Carlo, masterclass aperta alle scuole con Marevivo e Università Federico II

Il Teatro San Carlo annuncia un'opportunità formativa nell'ambito della sostenibilità marina, delle nuove tecnologie applicate all’alimentazione e dell’intelligenza artificiale in relazione alla medicina.

Venerdì 22 settembre dalle ore 10 alle ore 13, all’interno del progetto di formazione sostenuto dall'ANPAL per i lavoratori del Teatro di San Carlo, il Lirico di Napoli aprirà le sue porte per ospitare una Master Class,tenuta dalla Presidente di Marevivo Rosalba Giugni, dal vicepresidente di Marevivo e Presidente della Fondazione Anton Dhorn Ferdinando Boero, che interverranno con “OONLYONE: One Planet, One Ocean, One Health”; dal docente di trasformazione digitale dell’Università Federico II di Napoli Alex Giordano che interverrà con “FOODSYSTEM 5.0: Agritech, Dieta Mediterranea, Comunità” e da Leopoldo Angrisani professore ordinario di misure elettriche ed elettroniche dell'Università Federico II e coordinatore, presso lo stesso Ateneo, del Dottorato di ricerca in “Information and Communication Technology for Health”, che interverrà con “L’intelligenza artificiale in medicina: futuro o realtà ".

“L’aperura dell’iniziativa a tutte scuole della Campania che desiderano partecipare - afferma il sovrintendente del Teatro di san Carlo Stéphane Lissner - vuole essere un gesto significativo verso la sensibilizzazione dei giovani sulle questioni cruciali legate all’ambiente, all’alimentazione e alla tecnologia.

Una Masterclass di prestigio – continua il sovrintendente - che rappresenta un impegno concreto verso la promozione della sostenibilità ambientale presso le nuove generazioni e la nostra responsabilità nei confronti del pianeta.

«Questo corso di formazione – dichiara il direttore generale Emmanuela Spedaliere - è stato progettato per dotare il nostro personale di competenze e conoscenze cruciali per ridurre il nostro impatto ambientale. Impareremo ad adottare pratiche più sostenibili nella gestione quotidiana del teatro, nella produzione degli spettacoli, e nell'interazione con il nostro pubblico».

Dal 1985, Marevivo è stata una voce autorevole nella tutela del mare e dell'ambiente, combattendo l'inquinamento e la pesca illegale, studiando la biodiversità marina e promuovendo e valorizzando le aree marine protette. Inoltre, Marevivo si dedica all'educazione nelle scuole e nelle università per promuovere lo sviluppo sostenibile e sensibilizzare su tutti i temi legati al mare. Tra gli obiettivi: la conservazione della biodiversità, lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione delle aree marine protette, l’educazione ambientale, la lotta alla pesca illegale e all’inquinamento da plastica.