Capri: non solo Covid, cultura, natura e fascino slow

Mentre nelle ultime ore viene confermato dalle autorità e dal sindaco di Capri che sull'isola non vi è alcuna criticità rispetto ale che non sono attestati né casi positivi, né focolai, dopo il clamore mediatico delle ultime 24 ore, si cerca di ritrovare la tranquillità e la voglia di godere delle bellezze della terra delle sirene, anche in questo weekend estivo. Unica disposizione nuova, per tutelare la salute di tutti sarà l'utilizzo dellatra le zone del centro storico, piazzetta e stradine della movida isolana.Intanto l'isola cerca di riscoprire la sua anima primigenia, a partire da questonon solo con aperitivi e live show nei baretti e terrazze al'aperto ma anche con. Così sabato ripartonoesperto di storia locale e sapiente narratore che guiderà un percorso a prenotazione nei dedali del centro storico di, lungo il, proprio a ridosso della festività dedicata alla santa, madre di Maria. I percorsi nella storia e nel mito di Capri, sempre guidati dal prof. Esposito, continuano ancheè il titolo del tour romantico, su prenotazione, dalle 6.30 alle 8.30 del mattino questa domenica, tra le coste misteriose dell'isola, lontano dal caos giornaliero, cullati dal mare e dalle magiche note del musicista e compositoreI percorsi nella natura e nella storia di Capri, guidati dal, con il, proseguiranno anche nel prossimo weekend,, sarà la volta di. L'eclettica villa del, alle pendici delche ha riaperto proprio questa settimana per la gioia dei tanti visitatori e isolani. Sempre asi terrà la, con testi degli espertidove verrà illustrato il percorso di recupero e ripristino delle aree verdi della Villa, portato avanti dai volontari dal 2014 che ha ridato vita al parcodove sorgeva il meraviglioso giardino delIn un altro giardino celebre, a, nella parte alta dell'isola, adnel riprende ladi musica e teatro : “conche eseguiranno un repertorio dedicato alla lirica italiana. Ha dichiarato, la soprintendente della Villa dedicata al medico e scrittore Axel Munthe: “Desideriamo prima di tutto dare un segnale positivo per l’isola di Capri, ai visitatori del museo, al pubblico che segue le nostre attività ma anche a quanti, come noi, con responsabilità e voglia di fare, continuano a realizzare cose belle e importanti. Mai come quest’anno dobbiamo unire le forze e guardare con ottimismo i mesi che ci aspettano.”Sempre da questo venerdì sera, prosegue il programma degli, cui si accede dalla famosa seggiovia al centro del paese, dove ha riaperto i battenti, con le sue terrazze a perdifiato, a 360 gradi sul tetto di Capri, per rilassarsi tra le tra un cocktail o un’apericena al suono soave di una lounge music dal vivo.