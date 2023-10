Edit Napoli, ecco gli arredi ispirati ai dolcetti degli anni Settanta

Cioccolatini e caramelle avvolti in carte luccicanti da condividere con gli ospiti del “salotto buono” di una volta. Il sapore della nuova collezione che Marco Ripa presenterà alla prossima edizione di Edit Napoli arriva da quei particolari dolcetti, i Coimbra, divenuti famosi negli anni Settanta. «La serie rilegge in chiave contemporanea l’immaginario fisico ed emotivo di questa convivialità dal gusto retrò»: come spiega l’art director del marchio e designer della collezione, Roberto Cicchinè.

“Coimbra” è composta da poltrona, divanetto e madia, elementi di un progetto più ampio che, grazie alla sua modularità, si prepara a evolvere in una famiglia allargata di oggetti multifunzionali.

La collezione cita la sua ispirazione nelle curve abbondanti, ma l’attualizza nell’uso del metallo, caparbiamente ridotto a spessori sottilissimi, nel rigore geometrico delle forme e nella funzionalità eclettica, adattabile a diversi ambienti in e outdoor.

Marco Ripa, designer e fabbro esperto nella lavorazione di ferro e acciaio, in questa serie ha voluto sperimentare l’alluminio: totalmente riciclabile e parzialmente riciclato, leggero, duttile, modellato da lavorazioni invisibili.

Alla base, la stessa cocciutaggine e discrezione con cui Ripa da quindici anni approccia progetti e materiali. Come spiega: «C’è chi ama evidenziare la manualità in gesti tangibili che diventano elementi decorativi. Al contrario, noi ci sforziamo di mimetizzare le tracce di tecniche affinate nel tempo in un ‘artigianato minimo’ che esalta la purezza di forma e materia». Un principio di pura sintassi che è schiettamente espresso dalla nuova collezione. «La sfida più complessa a livello tecnico – continua Ripa – è stata quella di assicurare all’alluminio un’ottima tenuta nel tempo, senza compromettere la pulizia del prodotto: saldature a vista e giunzioni, tipiche della lavorazione di questo metallo, dovevano sparire. E così è stato, dopo ore e ore trascorse in laboratorio».

“Coimbra” sarà tra i progetti protagonisti di Edit Napoli 2023, la fiera internazionale del design curata da Emilia Petruccelli e Domitilla Dardi, dove Marco Ripa torna dopo la prima partecipazione del 2022, e che si terrà quest’anno dal 6 all’8 ottobre negli spazi storici dell’Archivio di Stato di Napoli.