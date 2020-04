Enzo & Irene Pirozzi, chiacchiere dal sofà e progetti per la Fase 2: «Meno prodotti e più qualità»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contagi regrediti e restrizioni allentate, riaperture settoriali e cadenzate: si cammina verso la “Fase 2” con cautela, prevenzione e decreti aggiornati.Meno di due settimane ancora tra isolamento domiciliare e misure di restrizione commerciale, dopodichè inizierà il confronto con gli effetti della pandemia e la ripresa di ogni attivita, sospesa due mesi prima.Da qualche giorno questo appuntamento virtuale dal sofà si occupa di proiezioni professionali per l’immediato dopo-Covid e questa mattina entriamo in uno showroom di moda per parlare delle percezioni e i programmi a venire di questo importante comparto occupazionale italiano.Al telefono con due giovani designer nostrani,, alias, decennale laboratorio artigianale di mise e accessori in pelle dallo stile trasversale e high profile, diffuso in Europa e oltre.All'inizio è stato difficile, penso per chiunque. Essere obbligati a rallentare... è stato un incubo. Poi pian piano ci siamo abituati a questa lentezza: qualcosa che non vivevamo, credo, dai tempi dell'università. Ci siamo presi del tempo ed è stato interessante. Abbiamo ripreso meditazione, dedicati alla cucina (…ho imparato a prepare i cornetti in casa), ci siamo rituffati nella lettura. C'erano dei libri sui comodini che aspettavano da tempo di esser letti o riletti. C'era la voglia ma non il tempo, o meglio c'era solo il tempo di leggere qualche pagina prima di crollare stanchi. In queste sere abbiamo avuto modo di dedicarci ed è stato bello: Enzo ha riletto “Cent'anni di solitudine” e l'autobiografia di Henry Miller “Tropico del capricorno”, io ho avuto la possibilità di leggere tutto d'un fiato “La frontiera scomparsa”, fra gli altri di Sepulveda.Troviamo che dedicare la copertina bianca sia un gesto profondo e di grande delicatezza.La moda si riformula ogni sei mesi: questa volta, forse, dovremo farlo con ancora maggiore slancio.I rapporti con i nostri clienti, sia "b to b" che "b to c", sono da sempre on line: non abbiamo contatti diretti se non due volte l'anno durante la Paris Fashion Week in showroom. Dunque questo cambierà poco, probabilmente tenderemo a puntare più sui web showroom che quelli fisici: stiamo valutando. Questo periodo ci è servito per riflettere. Torneremo a fare solo due collezioni l’anno: non faremo più capsule, punteremo su un design più intrigante, presenteremo meno prodotti e miglioreremo sempre più nostra qualità.Sì, abbiamo letto e ovviamente essendo noi sia designer che artigiani non possiamo non concordare che sia la via più giusta. Il nostro è sempre stato slow fashion: ci fa piacere che sia una voce autorevole come quella di Giorgio Armani a dire questo. Il messaggio così è arrivato a tutto il nostro settore e non solo quello.Non cambieremo molto. Naturalmente investiremo sempre più nell’on line: è la più ipotizzabile linea guida, sia per i clienti finali che per gli stores.La ripresa sarà faticosa per tutti. La differenza è che noi siamo più versatili e fluidi ai cambiamenti perché meno macchinosi. Il nostro processo di lavoro inizia e finisce all'interno del nostro laboratorio: realizziamo a mano i nostri accessori su ordine, non accumuliamo rimanenze, dunque nell'immediato prevediamo meno perdite.È un'arma a doppio taglio. Sarebbe efficace per non far collassare la filiera moda per quest'anno, ma creerebbe un vuoto per l'anno prossimo: dunque rimandiamo?Comunque non è realizzabile, perchè la SS2020 è stata consegnata tra febbraio e marzo, (ovviamente non parliamo solo dell'Italia) e quindi la vendita al pubblico è anche partita. Certo che è un bell’impasse…Ci siamo presi del tempo per pensare e stiamo rivedendo tutte le nostre collezioni. Il dark, il total black sono e saranno sempre parte del nostro immaginario, ma vorremmo dare un pizzico di leggerezza. E ci piacerebbe abbandonarci un po' al colore, creare un melting pot di correnti diverse e distanti. Al contrario di tutta la chiusura sia fisica che psicologica o sociale che stiamo vivendo, vorremmo dare una sensazione più lieve.