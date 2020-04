Ischia, i Giardini la Mortella «aperti sui social per condividere tesori e segreti della natura»

«La bellezza della natura a portata di click grazie ai Giardini la Mortella». Questo il messaggio che arriva dall’isola verde, per «consentire a tutti, da lontano, di vivere e scoprire i tesori della primavera». L’iniziativa dei Giardini la Mortella, dopo il rinvio dell'apertura e delle celebrazioni previste in occasione del decennale della scomparsa della fondatrice, lady Susana Walton, ricorda che «la vita al giardino non si ferma» e segue il ritmo della natura. «Per questo abbiamo deciso – spiega Alessandra Vinciguerra, presidente della Fondazione Walton e direttrice dell’oasi naturalistica – di condividere ogni giorno sui canali social le immagini delle meravigliose fioriture primaverili della Mortella, le più belle dell'anno, con l’augurio che siano di conforto per l’isola d’Ischia e non solo, in questo drammatico momento. Il periodo primaverile – aggiunge - del resto è enfatizzato da una serie di suggestive fioriture che solo la Mortella custodisce. Come quella dello “Strongylodon macrobotrys”, visibile nella serra della Victoria Amazonica: la “liana di giada” è uno strabiliante rampicante originario delle Filippine che regala il dono dei suoi grappoli di fiori turchesi lunghi fino a un metro, simili a gioielli. Pronti alla fioritura anche i glicini che offrono al giardino a valle un’atmosfera incantata, mentre l’area in collina si copre di blu con le fioriture degli Echium con, sullo sfondo, il mare di Forio». L’elenco di specie svelate continua: sono anche i giorni della suggestiva fioritura delle Furcree che innalzano grandi spighe. «Grazie ai social – conclude Alessandra Vinciguerra - la bellezza della natura può essere condivisa e ammirata insieme a migliaia di utenti. Un modo nuovo per sentirci meno soli in questi giorni di isolamento forzato. Magari chi ha la fortuna di avere un giardino o un balcone può trovare l’ispirazione per organizzarlo al meglio in attesa che gli amici possano tornare». © RIPRODUZIONE RISERVATA