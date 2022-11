Al Parco Verde si celebra la legalità con il Premio nazionale Paolo Borsellino

Non smette di risuonare tra gli edifici del Parco Verde di Caivano la voce della legalità. Nella chiesa del rione, intitolata San Paolo Apostolo, questa mattina si è tenuta la cerimonia del XXX Premio nazionale Paolo Borsellino. Hanno ricevuto il premio alla legalità due marescialli della Guardia di Finanza Gregorio Del Prete e Antimo Di Fuccia. Lo stesso premio è andato anche a due carabinieri del reparto scorte di Napoli Stefano Portella e Paolo De Luca.

Il premio alla cultura è stato, invece, consegnato a Francesco Salvatore, operatore culturale Matera, mentre il premio all'educazione alla legalità è andato a Pietro Paolo Mascione dell’associazione Ultimi e agente della Polizia di Stato. Infine, è stato ricordato Valerio Taglione, coordinatore di Libera e del Comitato Don Peppe Diana. Il premio alla memoria è stato consegnato al padre di quest’ultimo.

In questa mattinata dedicata alla legalità non è mancata la presenza delle autorità locali. L’Arma dei carabinieri è stata rappresentata dal capitano della compagnia locale Antonio Maria Cavallo. Presenti anche i sindaci di Caivano, Frattamaggiore e Frattaminore.

Enzo Falco, fascia tricolore della città, ha posto l’accento sulla necessità di fare squadra: «La collaborazione ci ha consentito di avere la compagnia e di avere il capitano Cavallo. Stiamo invertendo rotta. Non abbiamo risolto tutti i problemi, ma sta venendo fuori un’alternativa. Il Parco Verde ha bisogno di cultura e di interventi sociali».

A concludere la cerimonia è stato don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa del rione. Non sono mancati i riferimenti alla Terra dei fuochi, alle condizioni di degrado dell’ex centro sportivo e all’esigenza di legalità: «Il binario giusto sul quale ci dobbiamo muovere è la denuncia sempre».

L’evento di oggi assume ancora più rilevanza, dopo quanto accaduto solo poche ore fa. Nella notte tra giovedì e venerdì, infatti, una bomba è stata fatta esplodere in via Libertini danneggiando la saracinesca di una concessionaria e due auto in sosta. I carabinieri stanno seguendo l’attività investigativa, che mira a chiarire il quadro in tempi contenuti.