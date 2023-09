Coi bambini di “Africa in Testa” arriva a fine estate il primo Calendario 2024

Eva, Benedictus, Cristina, Benson, Yemima, Eric, Julieth, Jackson, Berenice, Rehema, Maria, Joshwa, Agneta, Elias, Kasta, Edward, Dorotea, Asheli, Jonathan, Bakhita, Jofrey, Peter, Tirina e tanti altri fino ad arrivare a ben settanta sono gli orfanelli da zero a tredici anni ospitati dalla Comunità di San Francesco D’Assisi, situata a Bunda nella regione del Mara, nord-ovest della Tanzania, sul lago Vittoria, dove le Sorelle della Congregazione delle Piccole Missionarie Eucaristiche si prendono cura di questi bambini soli, ma soprattutto di bambini affetti da “albinismo”, che in Tanzania registra una particolare incidenza e dove purtroppo non è solo una grave malattia genetica, bensì un vero e proprio fenomeno sociologico, fortemente impregnato di credenze popolari e superstizioni.

Tanti amici e volontari partenopei si sono dati appuntamento qualche pomeriggio fa sulla darsena del porto di Pozzuoli per festeggiare la pubblicazione del nuovo lunario dell’associazione “Africa in Testa”, fondata ben 10 anni fa dal puteolano Franco Testa per costruire quel villaggio di ospitalità che dal 2019 accoglie bambini disagiati.

Ecco quindi il primo Calendario 2024: non è ancora finite l’Estate e l’annuale appuntamento dell’allegra brigata di questa meritevole onlus flegrea racconta una speciale realtà in dodici immagini realizzate da Maurizio Magnetta e intrise di passione, tenerezza, dignità, timidezza e l’amore di una famiglia allargatissima.

Tra i giardini fioriti del villaggio, infatti, ai bambini vengono garantite opportunità che altrimenti non troverebbero: un tetto, tre pasti al giorno, cure mediche, lezioni scolastiche, e soprattutto affetto e amore necessari per una crescita serena.

