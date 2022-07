Napoli, l'incontro del presidente del Consiglio comunale Enza Amato con i bambini del popolo Saharawi

La presidente del Consiglio comunale di Napoli, Enza Amato, ha incontrato oggi nella sala consiliare al quinto piano di Via Verdi 35 una delegazione di bambini del popolo Saharawi accompagnati dalla rappresentante in Italia dei Saharawi, Salka Hamdi e dagli esponenti delle associazioni che da decenni supportano questa popolazione, Tiris ODV e Bambini senza Confini - ets. Nel corso dell'incontro, il sindaco Gaetano Manfredi ha consegnato in dono ai bambini delle medaglie, simbolo della vicinanza e dell'affetto che legano Napoli al popolo.

Tra gli intervenuti, il consigliere comunale e membro del direttivo «Cielm», Sergio D'Angelo. Presenti anche il sindaco di Cellole, Guido Leone, e l'assessora del Comune di Quarto, Raffaella De Vivo, che nei giorni scorsi hanno accolto i bambini in alcune strutture confiscate alla camorra presenti sul loro territorio.