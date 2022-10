Ottaviano, i bambini della scuola Beneventano in marcia per la pace

Bambini in piazza per dire no alla guerra. È accaduto ad Ottaviano, dove l’istituto comprensivo “Mimmo Beneventano” ha allestito un percorso di pace, che ha coinvolto gli alunni delle quinte classi della primaria e delle prime classi della secondaria, per un totale di circa 200 ragazzi e ragazze.

Gli alunni partiti dai vari plessi scolastici e poi si sono radunati in piazza Municipio, dove si sono esibiti in canti inneggianti alla pace nel mondo: un modo per testimoniare la vicinanza alle popolazioni colpite dalla guerra e per chiedere la fine del conflitto in Ucraina. Presente, oltre alle docenti, la dirigente scolastica Anna Fornaro: «Si è trattato di un momento di consapevolezza e condivisione. È importante trasmettere alle nuove generazioni una cultura di pace e fratellanza».