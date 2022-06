Premio Pempinello: il riconoscimento in onore delle vittime del Covid

Nell'ambito della giornata di studi promossa dal professore Ivan Gentile sul tema «La resistenza agli antimicrobici: una pandemia misconosciuta» sono stati conferiti i riconoscimenti per la prima edizione del premio intitolato a Raffaele Pempinello, primario emerito del «Cotugno», noto e apprezzato infettivologo sia per il suo valore di studioso che per le qualità umane con cui ha svolto la sua attività professionale. Il professore Pempinello è scomparso due anni fa, vittima del Covid, contratto nel corso di una visita ad un suo paziente che aveva richiesto la sua assistenza. La moglie Imma Pempinello, promotrice di molte iniziative artistiche e socio-culturali, ha indetto un premio per onorarne la memoria: il riconoscimento è stato attribuito, per il miglior lavoro presentato al convegno, alla dottoressa Emanuela Zàppulo, al secondo posto Arta Karruli , terza Caterina Monari.

